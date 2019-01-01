ПолІція: У Бучі виявлено факт неналежного виховання двох малолітніх дітей

10 серпня 2020 року під час спільного рейду спеціалістів центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді та служби у справах дітей Бучанської міської ради та інспекторів з ювенальної превенції Бучанського відділення поліції, було виявлено факт неналежного виховання двох малолітніх дітей-мешканців міста Буча.

Мати, яка зловживає спиртними напоями, вирішила почистити яму зі стоками на території приватної садиби, відкрила її та, начебто забула про її існування, чим створила загрозу життю та здоров‘ю двох маленьких синів- 2015 та 2017 року народження.Враховуючи стан сильного алкогольного сп’яніння матері, було прийняте рішення про негайне вилучення двох хлопчиків та тимчасове поміщення останніх до медичного закладу, з метою запобігання можливої трагедії.