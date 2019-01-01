Податкова: Про самостійне отримання РНОКПП

Громадяни України, які досягли чотирнадцятирічного віку, зобов’язані отримати паспорт для самостійного отримання РНОКПП

Що таке РНОКПП (ІПН)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)) - це цифровий код, необхідний кожному платнику податків для обліку в фіскальних органах. Протягом усього життя, РНОКПП (ІПН) не змінюється (крім випадків пов'язаних з релігійними переконаннями).



Після смерті платника податків реєстраційний номер втрачає актуальність і не може бути присвоєний комусь іншому. Дані, пов'язані з номером, зберігаються в архіві 75 років.