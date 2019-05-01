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У Мироцькому ліквідували загорання скирди на полі

8 серпня о 23:10 на пункт зв’язку частини Ірпінського району надійшло повідомлення про загорання скидри на відкритій території за адресою: с. Мироцьке, на полі.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 52-го Державного пожежно-рятувального поста с. Ворзель.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплено скирда на площі 10Х15 м, оцінивши обстановку було вирішено що потрібна допомога одного відділення. На допомогу направлено 1 автоцистерну 35-ї Державно пожежно-рятувальної частини.

Пожежу локалізовано о 02:48 та повністю ліквідовано о 03:10.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Мироцьке
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