У Мироцькому ліквідували загорання скирди на полі

8 серпня о 23:10 на пункт зв’язку частини Ірпінського району надійшло повідомлення про загорання скидри на відкритій території за адресою: с. Мироцьке, на полі.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 52-го Державного пожежно-рятувального поста с. Ворзель.По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплено скирда на площі 10Х15 м, оцінивши обстановку було вирішено що потрібна допомога одного відділення. На допомогу направлено 1 автоцистерну 35-ї Державно пожежно-рятувальної частини.