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  • Учора, 14:19
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Випускникам Бучанської ОТГ вручили золоті та срібні медалі





16 випускникам Бучанської ОТГ вручили золоті та срібні медалі
13 випускників закінчили навчання із золотими медалями
3 – срібними

Із золотими медалями закінчують навчання у закладах освіти громади:

НВК №2
Дмітрієва Валерія

НВК № 3
Волкова Олександра
Ольшевський Максим
Чесановська Ілона

НВК № 4
Лісовська Анастасія
Рубан Марія

СЗОШ № 5
Маньківська Катерина
Павленко Тетяна
Приходько Олеся

Бучанська Українська гімназія
Ожогіна Христина
Халімова Селіме Айдерівна
Харитончук Кароліна

Гаврилівський ЗЗСО № 8
Григоренко Назар
Срібними медалі отримують:
Крочак Вероніка -НВК № 3
Мельниченко Дарія - НВК № 4
Нечипоренко Дар’я -НВК № 4


Це одна з перших перемог у житті. Незважаючи на онлайн-навчання через карантин, вони на відмінно склали Зовнішнє незалежне оцінювання, а тепер отримали медалі. Вже завтра перед ними відкриються безліч стежок, але кожен вибере свою, правильну дорогу. Це – буде ваш вибір, ваше життя. Тому успіхів вам, здоров`я та нових досягнень.

У кожного з них буде вже свій власний шлях у цьому насиченому подіями житті, тож усім - успіхів та з честю витримати всі випробовування, які випадуть на їх долю. Країна потребуватиме ваших знань і саме ви станете будівниками незалежної, розвиненої, процвітаючої держави.
Вітаємо гордість громади! Пишаємося здобутками учнів та вчителів!
Дякуємо батькам за постійну підтримку і допомогу!



Про що мріють наші випускники?


Яку життєву дорогу обрали?
Які спогади про школу і рідне місто пронесуть через життя?




Злива аплодисментів і феєрверк «золотого дощу» завершив святкове освітянське дійство.


Батьківські напутні слова, вітання Бучанського міського голови Анатолія Федорука,педагогів і директорів шкіл- розпочинається дорога у доросле життя.
Нехай щасливою буде вона для кожного випускника - 2020!



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Прес-служба Бучанської міської ради 
 випускний бал Федорук Анатолій Петрович відеосюжет фотофакт освіта
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