Випускникам Бучанської ОТГ вручили золоті та срібні медалі

Із золотими медалями закінчують навчання у закладах освіти громади:



НВК №2

Дмітрієва Валерія



НВК № 3

Волкова Олександра

Ольшевський Максим

Чесановська Ілона



НВК № 4

Лісовська Анастасія

Рубан Марія



СЗОШ № 5

Маньківська Катерина

Павленко Тетяна

Приходько Олеся



Бучанська Українська гімназія

Ожогіна Христина

Халімова Селіме Айдерівна

Харитончук Кароліна



Гаврилівський ЗЗСО № 8

Григоренко Назар



Срібними медалі отримують:

Крочак Вероніка -НВК № 3

Мельниченко Дарія - НВК № 4

Нечипоренко Дар’я -НВК № 4

Про що мріють наші випускники?

Злива аплодисментів і феєрверк «золотого дощу» завершив святкове освітянське дійство.

16 випускникам Бучанської ОТГ вручили золоті та срібні медалі13 випускників закінчили навчання із золотими медалями3 – срібнимиЦе одна з перших перемог у житті. Незважаючи на онлайн-навчання через карантин, вони на відмінно склали Зовнішнє незалежне оцінювання, а тепер отримали медалі. Вже завтра перед ними відкриються безліч стежок, але кожен вибере свою, правильну дорогу. Це – буде ваш вибір, ваше життя. Тому успіхів вам, здоров`я та нових досягнень.У кожного з них буде вже свій власний шлях у цьому насиченому подіями житті, тож усім - успіхів та з честю витримати всі випробовування, які випадуть на їх долю. Країна потребуватиме ваших знань і саме ви станете будівниками незалежної, розвиненої, процвітаючої держави.Вітаємо гордість громади! Пишаємося здобутками учнів та вчителів!Дякуємо батькам за постійну підтримку і допомогу!Батьківські напутні слова, вітання Бучанського міського голови Анатолія Федорука,педагогів і директорів шкіл- розпочинається дорога у доросле життя.