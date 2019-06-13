З Ірпінської вязниці починається Всеукраїнський розпродаж тюрем

6 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього процесу. Він проходитиме на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж - державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)».





Акредитація ЗМІ:

☎️ 271-17-62

📩 [email protected] Місце проведення: Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Залізнична,1Акредитація ЗМІ:☎️ 271-17-62

У заході візьме участь Міністр юстиції Denis Malyuska та заступниця Міністра юстиції України Olena Vysotska. Вони розкажуть про плани подальших продажів та напрями використання отриманих від реалізації в’язниць коштів.Державна установа «Ірпінський виправний центр (№ 132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське в 2,8 км від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5 було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації. Останніх засуджених було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.