» » З Ірпінської вязниці починається Всеукраїнський розпродаж тюрем
  • Учора, 07:04
  • 190
  • 0
+aA | -Aa 

З Ірпінської вязниці починається Всеукраїнський розпродаж тюрем

6 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього процесу. Він проходитиме на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж - державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)».



У заході візьме участь Міністр юстиції Denis Malyuska та заступниця Міністра юстиції України Olena Vysotska. Вони розкажуть про плани подальших продажів та напрями використання отриманих від реалізації в’язниць коштів.

Державна установа «Ірпінський виправний центр (№ 132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське в 2,8 км від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5 було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації. Останніх засуджених було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.

Місце проведення: Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Залізнична,1

Акредитація ЗМІ:
☎️ 271-17-62
📩 [email protected]
2 1

БВК 85
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Прокуратура: Порушення прав засуджених в Ірпінському виправному центрі

Прокуратура: Порушення прав засуджених в Ірпінському виправному центрі

Прокуратура м. Ірпеня
Проведення реформ у системі органів юстиції

Проведення реформ у системі органів юстиції

міська юстиція
Прокуратура перевірила Ірпінський виправний центр

Прокуратура перевірила Ірпінський виправний центр

Прокуратура м. Ірпеня
Реформування СЕС

Реформування СЕС

Буча та регіон
Інформаційне роз’яснення щодо повноважень Міністра юстиції як члена Вищої ради юстиції

Інформаційне роз’яснення щодо повноважень Міністра юстиції як члена Вищої ради юстиції

міська юстиція
Нова форма Податкової декларації

Нова форма Податкової декларації

Звітність (бланки)
Про утворення первинного осередку політичної партії

Про утворення первинного осередку політичної партії

міська юстиція
Бучанське міське управління юстиції інформує

Бучанське міське управління юстиції інформує

міська юстиція
Реєстрація структурних утворень політичних партій

Реєстрація структурних утворень політичних партій

міська юстиція
Бучанське міське управління юстиції інформує

Бучанське міське управління юстиції інформує

міська юстиція
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.