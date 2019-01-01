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Рятувальники ліквідували загорання в готелі Ірпінь

2 серпня о 12:48 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання на об’єкті готель Ірпінь, за адресою :м. Ірпінь, вул. Соборна, 105-Б


До місця виклику було терміново направлено три відділення 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ та 1 АД) та два відділення 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ).
По прибуттю до місця виклику було встановлено, що пожежа виникла на балконі готелю та ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Причина пожежі наразі встановлюється.
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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь
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