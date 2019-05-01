Громадські слухання: Житлова садибна забудова на території Лубянки (5,1 га)

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. No555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів щодо розроблення містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 5,1 га, для розміщення житлової садибної забудови на території Луб’янського старостинського округу Бучанської міської ради», згідно рішення Бучанської міської ради No 4034-67-VІІ від 24.10.2019 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 5,1 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – Бучанська міська рада
- Розробник ДПТ – ТОВ «Архітектурно-просторове планування»
- ГАП - О. Грановський
- Місце ознайомлення з проєктними матеріалами – на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. No555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 31.07.2020 р. по 31.08.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій : начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з карантином, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.
Площа детального плану території – орієнтовно 5,1 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – Бучанська міська рада
- Розробник ДПТ – ТОВ «Архітектурно-просторове планування»
- ГАП - О. Грановський
- Місце ознайомлення з проєктними матеріалами – на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. No555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 31.07.2020 р. по 31.08.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій : начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з карантином, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.