Золота Ділянка 2020: місто Буча в проєкті розвитку польсько-українського економічного співробітництва

Бучанська ОТГ має шанс залучити польських інвесторів завдяки проєкту "Золота Ділянка 2020"
Громада пройшла перший етап конкурсу «Золота Ділянка 2020» в рамках проєкту Польської допомоги задля розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва». Дві ділянки, подані на конкурс, пройшли у наступний етап.
У Київській області у другий етап потрапила окрім Бучанської ОТГ Шкарівська сільська рада Білоцерківського району.
- “Золота ділянка 2020” дає можливість презентувати інвестиційно привабливі земельні ділянки громади ,розвивати міжнародну співпрацю , створювти нові робочі місця, збільшувати надходження до бюджету,- коментує Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk.
29 липня для конкурсної комісії, за участі польських експертів,проведено презентацію ділянок та ОТГ: трудовий потенціал, рівень освіти та безробіття..
За умовами конкурсу, до 15 серпня 2020 року будуть визначені переможці – по одному з кожної області.
Нагородження переможців відбудеться під час засідання керівної групи проєкту 16-17 вересня.
Переможці Конкурсу «Золота Ділянка 2020» отримають:
- пам’ятну статуетку,
- сертифікат «Золота Ділянка 2020»,
- поїздку до Польщі в рамках навчального візиту, організованого агенцією ПАІТ у 2 половині жовтня 2020 року, для представників населених пунктів / ОТГ, які мають найкращі інвестиційні ділянки та стали переможцями у Конкурсі.
Аудит- це свого роду, навчальний захід для заявників - репетиція перед візитом справжнього потенційного інвестора. За результатами аудиту конкурсна комісія визначить 1 переможця, що буде змагатись за першість на міжрегіональному рівні.
Користь для регіону – учасника Конкурсу:
– підвищення шансів на залучення іноземного інвестора завдяки допомозі експерта агенції ПАІТ у підготовці повної інвестиційної пропозиції для інвестиційних ділянок, які стануть переможцями Конкурсу, в рамках індивідуальних онлайн-консультацій;
- промоції ділянок-переможців Агенціями регіонального розвитку під час пропонування інвестиційних ділянок іноземним інвесторам.
Довідково:
Метою Конкурсу є визначення найкращих інвестиційних ділянок в українських регіонах серед учасників, які за параметрами відповідають критеріям. Вимоги до ділянки:
▪ Правовий статус: врегульований. У випадку декількох власників особа, яка надсилає заявку щодо участі даної ділянки у конкурсі, повинна мати письмову згоду інших власників про їх готовність до продажу ділянки з зазначенням орієнтовної вартості ділянки.
▪ Призначення: вільна, незабудована ділянка для промислової та виробничої діяльності
▪ Площа: не менше 2 га.
Бажано:
▪ 1 власник.
▪ Актуальний план просторового розвитку з призначенням під промислові інвестиції.
▪ Комунікації: в безпосередній близькості.
▪ Локалізація: поблизу автостради, шосе, дороги загального користування державного значення.
▪ Територія: не сільськогосподарська, не лісова, яка не вимагає проведення додаткових адаптаційних робіт.
▪ Під’їзна колія на території ділянки або поблизу.
У Конкурсі візьмуть участь лише деякі області, а саме: Київська, Львівська, Чернігівська, Тернопільська, Черкаська, Житомирська, Вінницька.
Участь у Конкурсі є безкоштовною.
Конкурсна комісія обирає переможців серед учасників – одну інвестиційну ділянку з кожної області. За результатами Конкурсу буде обрано 7 переможців (або менше – в залежності від кількості областей, що прийматимуть участь у Конкурсі).
Польська Агенція Інвестицій і Торгівлі (ПАІТ) ініціювала Конкурс «Золота Ділянка 2020» в рамках проєкту Польської Допомоги задля Розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва».
Метою Конкурсу є визначення найкращих інвестиційних ділянок в українських регіонах серед учасників, які за параметрами відповідають критеріям. Вимоги до ділянки:
▪ Правовий статус: врегульований. У випадку декількох власників особа, яка надсилає заявку щодо участі даної ділянки у конкурсі, повинна мати письмову згоду інших власників про їх готовність до продажу ділянки з зазначенням орієнтовної вартості ділянки.
▪ Призначення: вільна, незабудована ділянка для промислової та виробничої діяльності
▪ Площа: не менше 2 га.
Бажано:
▪ 1 власник.
▪ Актуальний план просторового розвитку з призначенням під промислові інвестиції.
▪ Комунікації: в безпосередній близькості.
▪ Локалізація: поблизу автостради, шосе, дороги загального користування державного значення.
▪ Територія: не сільськогосподарська, не лісова, яка не вимагає проведення додаткових адаптаційних робіт.
▪ Під’їзна колія на території ділянки або поблизу.
У Конкурсі візьмуть участь лише деякі області, а саме: Київська, Львівська, Чернігівська, Тернопільська, Черкаська, Житомирська, Вінницька.
Участь у Конкурсі є безкоштовною.
Конкурсна комісія обирає переможців серед учасників – одну інвестиційну ділянку з кожної області. За результатами Конкурсу буде обрано 7 переможців (або менше – в залежності від кількості областей, що прийматимуть участь у Конкурсі).