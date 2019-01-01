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Золота Ділянка 2020: місто Буча в проєкті розвитку польсько-українського економічного співробітництва


Бучанська ОТГ має шанс залучити польських інвесторів завдяки проєкту "Золота Ділянка 2020"




Громада пройшла перший етап конкурсу «Золота Ділянка 2020» в рамках проєкту Польської допомоги задля розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва». Дві ділянки, подані на конкурс, пройшли у наступний етап.

У Київській області у другий етап потрапила окрім Бучанської ОТГ Шкарівська сільська рада Білоцерківського району.

- “Золота ділянка 2020” дає можливість презентувати інвестиційно привабливі земельні ділянки громади ,розвивати міжнародну співпрацю , створювти нові робочі місця, збільшувати надходження до бюджету,- коментує Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk.

29 липня для конкурсної комісії, за участі польських експертів,проведено презентацію ділянок та ОТГ: трудовий потенціал, рівень освіти та безробіття..

За умовами конкурсу, до 15 серпня 2020 року будуть визначені переможці – по одному з кожної області.
Нагородження переможців відбудеться під час засідання керівної групи проєкту 16-17 вересня.

Переможці Конкурсу «Золота Ділянка 2020» отримають:
- пам’ятну статуетку,
- сертифікат «Золота Ділянка 2020»,
- поїздку до Польщі в рамках навчального візиту, організованого агенцією ПАІТ у 2 половині жовтня 2020 року, для представників населених пунктів / ОТГ, які мають найкращі інвестиційні ділянки та стали переможцями у Конкурсі.
Аудит- це свого роду, навчальний захід для заявників - репетиція перед візитом справжнього потенційного інвестора. За результатами аудиту конкурсна комісія визначить 1 переможця, що буде змагатись за першість на міжрегіональному рівні.

Користь для регіону – учасника Конкурсу:

– підвищення шансів на залучення іноземного інвестора завдяки допомозі експерта агенції ПАІТ у підготовці повної інвестиційної пропозиції для інвестиційних ділянок, які стануть переможцями Конкурсу, в рамках індивідуальних онлайн-консультацій;
- промоції ділянок-переможців Агенціями регіонального розвитку під час пропонування інвестиційних ділянок іноземним інвесторам.


Довідково:

Польська Агенція Інвестицій і Торгівлі (ПАІТ) ініціювала Конкурс «Золота Ділянка 2020» в рамках проєкту Польської Допомоги задля Розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва».



Метою Конкурсу є визначення найкращих інвестиційних ділянок в українських регіонах серед учасників, які за параметрами відповідають критеріям. Вимоги до ділянки:

▪ Правовий статус: врегульований. У випадку декількох власників особа, яка надсилає заявку щодо участі даної ділянки у конкурсі, повинна мати письмову згоду інших власників про їх готовність до продажу ділянки з зазначенням орієнтовної вартості ділянки.

▪ Призначення: вільна, незабудована ділянка для промислової та виробничої діяльності

▪ Площа: не менше 2 га.

Бажано:
▪ 1 власник.
▪ Актуальний план просторового розвитку з призначенням під промислові інвестиції.
▪ Комунікації: в безпосередній близькості.
▪ Локалізація: поблизу автостради, шосе, дороги загального користування державного значення.
▪ Територія: не сільськогосподарська, не лісова, яка не вимагає проведення додаткових адаптаційних робіт.
▪ Під’їзна колія на території ділянки або поблизу.

У Конкурсі візьмуть участь лише деякі області, а саме: Київська, Львівська, Чернігівська, Тернопільська, Черкаська, Житомирська, Вінницька.

Участь у Конкурсі є безкоштовною.
Конкурсна комісія обирає переможців серед учасників – одну інвестиційну ділянку з кожної області. За результатами Конкурсу буде обрано 7 переможців (або менше – в залежності від кількості областей, що прийматимуть участь у Конкурсі).
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 міжнародна місія Бучанська ОТГ Федорук Анатолій Петрович Буча міські новації
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