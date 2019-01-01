Золота Ділянка 2020: місто Буча в проєкті розвитку польсько-українського економічного співробітництва

Бучанська ОТГ має шанс залучити польських інвесторів завдяки проєкту "Золота Ділянка 2020"



Довідково:

Польська Агенція Інвестицій і Торгівлі (ПАІТ) ініціювала Конкурс «Золота Ділянка 2020» в рамках проєкту Польської Допомоги задля Розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва».



Метою Конкурсу є визначення найкращих інвестиційних ділянок в українських регіонах серед учасників, які за параметрами відповідають критеріям. Вимоги до ділянки:



▪ Правовий статус: врегульований. У випадку декількох власників особа, яка надсилає заявку щодо участі даної ділянки у конкурсі, повинна мати письмову згоду інших власників про їх готовність до продажу ділянки з зазначенням орієнтовної вартості ділянки.



▪ Призначення: вільна, незабудована ділянка для промислової та виробничої діяльності



▪ Площа: не менше 2 га.



Бажано:

▪ 1 власник.

▪ Актуальний план просторового розвитку з призначенням під промислові інвестиції.

▪ Комунікації: в безпосередній близькості.

▪ Локалізація: поблизу автостради, шосе, дороги загального користування державного значення.

▪ Територія: не сільськогосподарська, не лісова, яка не вимагає проведення додаткових адаптаційних робіт.

▪ Під’їзна колія на території ділянки або поблизу.



У Конкурсі візьмуть участь лише деякі області, а саме: Київська, Львівська, Чернігівська, Тернопільська, Черкаська, Житомирська, Вінницька.



Участь у Конкурсі є безкоштовною.

Конкурсна комісія обирає переможців серед учасників – одну інвестиційну ділянку з кожної області. За результатами Конкурсу буде обрано 7 переможців (або менше – в залежності від кількості областей, що прийматимуть участь у Конкурсі).

У Київській області у другий етап потрапила окрім Бучанської ОТГ Шкарівська сільська рада Білоцерківського району.- “Золота ділянка 2020” дає можливість презентувати інвестиційно привабливі земельні ділянки громади ,розвивати міжнародну співпрацю , створювти нові робочі місця, збільшувати надходження до бюджету,- коментує Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk.29 липня для конкурсної комісії, за участі польських експертів,проведено презентацію ділянок та ОТГ: трудовий потенціал, рівень освіти та безробіття..За умовами конкурсу, до 15 серпня 2020 року будуть визначені переможці – по одному з кожної області.Нагородження переможців відбудеться під час засідання керівної групи проєкту 16-17 вересня.Переможці Конкурсу «Золота Ділянка 2020» отримають:- пам’ятну статуетку,- сертифікат «Золота Ділянка 2020»,- поїздку до Польщі в рамках навчального візиту, організованого агенцією ПАІТ у 2 половині жовтня 2020 року, для представників населених пунктів / ОТГ, які мають найкращі інвестиційні ділянки та стали переможцями у Конкурсі.Користь для регіону – учасника Конкурсу:– підвищення шансів на залучення іноземного інвестора завдяки допомозі експерта агенції ПАІТ у підготовці повної інвестиційної пропозиції для інвестиційних ділянок, які стануть переможцями Конкурсу, в рамках індивідуальних онлайн-консультацій;- промоції ділянок-переможців Агенціями регіонального розвитку під час пропонування інвестиційних ділянок іноземним інвесторам.