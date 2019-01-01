У Бучі зловмисник покатався в таксі на 4 роки увязнення

У Бучі під час розрахунку між пасажиром та водієм виник конфлікт через вартість наданих послуг. Коли аргументи чоловіка у стані сп’яніння скінчились, той наніс декілька ударів водію та відкрито викрав гроші з авто.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.