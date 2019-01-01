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У Бучі зловмисник покатався в таксі на 4 роки увязнення

У Бучі під час розрахунку між пасажиром та водієм виник конфлікт через вартість наданих послуг. Коли аргументи чоловіка у стані сп’яніння скінчились, той наніс декілька ударів водію та відкрито викрав гроші з авто.



Зловмисник зник у невідомому напрямку, затримали його правоохоронці сектору реагування патрульної поліції та бійці полку поліції особливого призначення. Ним виявився 34-річний місцевий житель.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.


Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
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www.kv.npu.gov.ua 
 поліція
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