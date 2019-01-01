Мер Бучі увійшов до складу ради розвитку громад та територій Київської області

Бучанський міський голова Анатолій Федорук увійшов до складу ради розвитку громад та територій Київської області,утвореної розпорядженням голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна.
Основними завданнями Ради розвитку громад та територій є
📌сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва,
📌напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку,
📌сприяння ефективній реалізації реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою,
📌інших реформ із децентралізації влади.
📌сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва,
📌напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку,
📌сприяння ефективній реалізації реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою,
📌інших реформ із децентралізації влади.
До складу ради увійшли:
- Василь Геннадійович Володін -голова Київської облдержадміністрації, голова ради,
- Стариченко Микола Анатолійович -голова Київської обласної ради, заступник голови ради (за згодою),
- Назаренко Дмитро Юрійович-заступник голови Київської облдержадміністрації, виконавчий секретар ради.
Працюватимуть над виконанням основних завдань депутати обласної ради, керівники управлінь та відділів облдержадміністрації, мери міст, голови ОТГ, райрад та адміністрацій.