Ірпінсько-Бучанський об’єднаний міський військомат обмежив прийом громадян до 31 липня

У військоматі, що територіально знаходиться в Бучі, тимчасово обмежили прийом громадян на певний час. Причиною стала підозра на захворювання короновірусною інфекцією у родині одного зі працівників військкомату.
“Відповідно до вимог Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 “Про забігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19″ та у зв’язку з підозрою коронавірусу у одного зі співробітників, ми припиняємо прийом громадян”,- йдеться у повідомленні.
Тимчасово звернення громадян будуть прийматися онлайн на електронну пошту [email protected] або за телефоном: 04597 96024.