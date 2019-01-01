» » Ірпінсько-Бучанський об’єднаний міський військомат обмежив прийом громадян до 31 липня
  • Сьогодні, 10:12
  • 98
  • 0
+aA | -Aa 

Ірпінсько-Бучанський об’єднаний міський військомат обмежив прийом громадян до 31 липня

У військоматі, що територіально знаходиться в Бучі, тимчасово обмежили прийом громадян на певний час. Причиною стала підозра на захворювання короновірусною інфекцією у родині одного зі працівників військкомату.



“Відповідно до вимог Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 “Про забігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19″ та у зв’язку з підозрою коронавірусу у одного зі співробітників, ми припиняємо прийом громадян”,- йдеться у повідомленні.

Тимчасово звернення громадян будуть прийматися онлайн на електронну пошту [email protected] або за телефоном: 04597 96024.
1 0

военкомат Ірпінь Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Ірпіньводоканал до 22 липня призупиняє прийом громадян - у працівника виявили коронавірус

Ірпіньводоканал до 22 липня призупиняє прийом громадян - у працівника виявили коронавірус

Ірпінський вісник
Графік роботи Бучанського ЦНАПУ

Графік роботи Бучанського ЦНАПУ

Буча та регіон
Київська ОДА працюватиме цілодобово

Київська ОДА працюватиме цілодобово

Буча та регіон
Бучанська міська рада інформує про прийом громадян

Бучанська міська рада інформує про прийом громадян

Буча та регіон
ІрпІнський ЦНАП закрито. Радять зупинити роботу громадських закладів

ІрпІнський ЦНАП закрито. Радять зупинити роботу громадських закладів

Буча та регіон
Ірпінсько-Бучанський об’єднаний міський військовий комісаріат змінив місце розташування

Ірпінсько-Бучанський об’єднаний міський військовий комісаріат змінив місце розташування

Буча та регіон
Зверненню громадян - належна увага! Ірпінська ОДПІ

Зверненню громадян - належна увага! Ірпінська ОДПІ

Публікації
Особистий прийом прокурором міста Ірпеня

Особистий прийом прокурором міста Ірпеня

Прокуратура м. Ірпеня
Прокуратура міста Ірпеня: Графік особистого прийому громадян

Прокуратура міста Ірпеня: Графік особистого прийому громадян

Прокуратура м. Ірпеня
Право громадян на звернення

Право громадян на звернення

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.