Громадські слухання: Середньоповерховий ЖК в Бучі (2га)

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів щодо розроблення містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 2,0 га, для будівництва середньоповерхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка, Гоголя, провулок Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області»», згідно рішення Бучанської міської ради № 5016-80-VII від 25.06.2020 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 2,0 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник»
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект»
- ГАП - В.І. Косарєв
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами – на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 23.07.2020 р. по 21.08.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням [email protected]; [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: 08292, Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12,
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з карантином, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.
Площа детального плану території – орієнтовно 2,0 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник»
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект»
- ГАП - В.І. Косарєв
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами – на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 23.07.2020 р. по 21.08.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням [email protected]; [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: 08292, Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12,
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з карантином, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.