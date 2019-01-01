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Буча: В районі Мельники сміттєвий майданчик замінять на новий

Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади інформує:

Шановні мешканці мікрорайону Мельники!

З метою впровадження сучасних методів поводження з ТПВ та забезпечення санітарного стану міста протягом серпня ТОВ «Крамар Еко» біля будинку Л. Качинського 4 - В буде замінено контейнерний майданчик для збору ТПВ з системою індивідуального доступу.

Користуватися майданчиком буде можливо за наявністю ключ - картки.

Для отримання ключ - картки необхідно звернутися до офісу «Крамар - Еко»
( Б. Хмельницького 4, оф. 9
тел (067) (095) (093) 8678757.)

При собі мати заключений договір на вивіз сміття.
Поступово всі контейнерні майданчики міста будуть замінені на сучасні.
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КрамарЕКО сміття вивіз сміття Жек
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