Буча: В районі Мельники сміттєвий майданчик замінять на новий

Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади інформує:
Шановні мешканці мікрорайону Мельники!
З метою впровадження сучасних методів поводження з ТПВ та забезпечення санітарного стану міста протягом серпня ТОВ «Крамар Еко» біля будинку Л. Качинського 4 - В буде замінено контейнерний майданчик для збору ТПВ з системою індивідуального доступу.
Користуватися майданчиком буде можливо за наявністю ключ - картки.
Для отримання ключ - картки необхідно звернутися до офісу «Крамар - Еко»
( Б. Хмельницького 4, оф. 9
тел (067) (095) (093) 8678757.)
При собі мати заключений договір на вивіз сміття.
Поступово всі контейнерні майданчики міста будуть замінені на сучасні.
З метою впровадження сучасних методів поводження з ТПВ та забезпечення санітарного стану міста протягом серпня ТОВ «Крамар Еко» біля будинку Л. Качинського 4 - В буде замінено контейнерний майданчик для збору ТПВ з системою індивідуального доступу.
Користуватися майданчиком буде можливо за наявністю ключ - картки.
Для отримання ключ - картки необхідно звернутися до офісу «Крамар - Еко»
( Б. Хмельницького 4, оф. 9
тел (067) (095) (093) 8678757.)
При собі мати заключений договір на вивіз сміття.
Поступово всі контейнерні майданчики міста будуть замінені на сучасні.