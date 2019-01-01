Про мобільну бригаду Бучанського центру медико-санітарної допомоги

Мобільна бригада Бучанського ЦПМСД

Вже 4 місяці поспіль працює наша мобільна бригада.

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомогиУ липні мобільну бригаду очолює, завідувач Гаврилівської амбулаторії. Вона бере аналізи на ПЛР.Медична сестраробить експрес тести.Водійвесь цей час вправно робить свою справу та накатує по Бучанській ОТГ десятки кілометрів щодня.Все це ми робимо для того, щоб максимально убезпечити мешканців нашого регіону від розповсюдження хвороби.