Про мобільну бригаду Бучанського центру медико-санітарної допомоги

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
Мобільна бригада Бучанського ЦПМСД
Кожного ранку наші медики одягають захисні костюми та приступають до роботи.
У липні мобільну бригаду очолює Бруяка Оксана Адамівна, завідувач Гаврилівської амбулаторії. Вона бере аналізи на ПЛР.
Медична сестра Пархомчук Людмила Іванівна робить експрес тести.
Водій Солоненко Олексій Миколайович весь цей час вправно робить свою справу та накатує по Бучанській ОТГ десятки кілометрів щодня.
Все це ми робимо для того, щоб максимально убезпечити мешканців нашого регіону від розповсюдження хвороби.
Дякуємо нашим лікарям за їх сумлінну та таку потрібну всім нам працю!
Мобільна бригада Бучанського ЦПМСД
Вже 4 місяці поспіль працює наша мобільна бригада.
Кожного ранку наші медики одягають захисні костюми та приступають до роботи.
У липні мобільну бригаду очолює Бруяка Оксана Адамівна, завідувач Гаврилівської амбулаторії. Вона бере аналізи на ПЛР.
Медична сестра Пархомчук Людмила Іванівна робить експрес тести.
Водій Солоненко Олексій Миколайович весь цей час вправно робить свою справу та накатує по Бучанській ОТГ десятки кілометрів щодня.
Все це ми робимо для того, щоб максимально убезпечити мешканців нашого регіону від розповсюдження хвороби.
Дякуємо нашим лікарям за їх сумлінну та таку потрібну всім нам працю!