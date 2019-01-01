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Рятувальники провели практичні навчання з новою спецтехнікою

В рамках проекту міжнародної допомоги німецького товариства GIZ та Державної програми підтримки дорожнього руху, рятувальники Київщини отримали 4 спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу (САРМ-Л). Одну з них отримали на озброєння рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.


САРМ-Л – це саме той автомобіль, який забезпечуватиме оперативний виїзд фахівців ДСНС до місць виникнення надзвичайних подій та ситуацій на автошляхах державного значення.

З метою ефективної експлуатації нової техніки при проведенні робіт на місці ДТП, 22 липня було до 36-ї ДПРЧ м. Ірпінь було запрошено офіційного представників WEBER RESCUE SYSTEM в Україні.

Фахівцями були проведені практичні заняття по використанню обладнання, яке знаходиться у автомобілі, наголошено на теоретичній частині його використання.

Після проведення навчань кожному рятувальнику були вручені сертифікати про проходження навчання за курсом «Використання гідравлічного та пневматичного аварійно-рятувального обладнання».



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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа рятівник
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