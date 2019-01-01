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  • Учора, 18:22
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Бучанська ОТГ: Водним ресурсам видадуть паспорти

У Бучанській ОТГ розпочинаються роботи з виготовлення паспортів водних об’єктів.


Таке рішення прийняли члени виконкому на черговому засіданні 21 липня.

Попередньо проведено роботи з інвентаризації водойм.

- Метою паспортизації є упорядкування використання водних об’єктів, охорона їх від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідація їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів,- коментує прийняте рішення Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

У результаті проробленої роботи будуть надані всі характеристики водойми:

- площа, глибина, обсяги води (форсований, корисний, санітарний);
- основні гідрологічні характеристики водойми;
- технічний стан, правила експлуатації, цільове призначення, відомча приналежність гідровузла , характеристика гідротехнічних споруд та багато іншого.


Це допоможе підвищити ефективність використання водних об’єктів, поліпшити екологічний стан та задовольнити потреби населення у водних ресурсах, матиме позитивний вплив на розвиток водного господарства та екологічного оздоровлення.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Федорук Анатолій Петрович Бучанська ОТГ виконком
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