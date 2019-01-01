Бучанська ОТГ: Водним ресурсам видадуть паспорти

У Бучанській ОТГ розпочинаються роботи з виготовлення паспортів водних об’єктів.
Таке рішення прийняли члени виконкому на черговому засіданні 21 липня.
Попередньо проведено роботи з інвентаризації водойм.
- Метою паспортизації є упорядкування використання водних об’єктів, охорона їх від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідація їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів,- коментує прийняте рішення Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
У результаті проробленої роботи будуть надані всі характеристики водойми:
- площа, глибина, обсяги води (форсований, корисний, санітарний);
- основні гідрологічні характеристики водойми;
- технічний стан, правила експлуатації, цільове призначення, відомча приналежність гідровузла , характеристика гідротехнічних споруд та багато іншого.
- площа, глибина, обсяги води (форсований, корисний, санітарний);
- основні гідрологічні характеристики водойми;
- технічний стан, правила експлуатації, цільове призначення, відомча приналежність гідровузла , характеристика гідротехнічних споруд та багато іншого.
Це допоможе підвищити ефективність використання водних об’єктів, поліпшити екологічний стан та задовольнити потреби населення у водних ресурсах, матиме позитивний вплив на розвиток водного господарства та екологічного оздоровлення.