Бучанська ОТГ: Водним ресурсам видадуть паспорти

У Бучанській ОТГ розпочинаються роботи з виготовлення паспортів водних об’єктів.

У результаті проробленої роботи будуть надані всі характеристики водойми:



- площа, глибина, обсяги води (форсований, корисний, санітарний);

- основні гідрологічні характеристики водойми;

- технічний стан, правила експлуатації, цільове призначення, відомча приналежність гідровузла , характеристика гідротехнічних споруд та багато іншого.

Попередньо проведено роботи з інвентаризації водойм.- коментує прийняте рішення Бучанський міський голова Анатолій Федорук.Це допоможе підвищити ефективність використання водних об’єктів, поліпшити екологічний стан та задовольнити потреби населення у водних ресурсах, матиме позитивний вплив на розвиток водного господарства та екологічного оздоровлення.