Податкова: Про пільги з земельного податку

Від сплати земельного податку звільняються такі категорії фізичних осіб (п. 281.1 ст. 281 ПКУ):



- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;



- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах



- не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;



- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;



- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;



- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.