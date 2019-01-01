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  • Учора, 14:12
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Громадський діяч Олексій Зіневич вирішив балотуватися в мери Ірпеня


Олексій Зіневич на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про рішення балотуватися в мери міста Ірпінь.
Ми живемо заради наших дітей.
Моїй старшій доньці Насті за тиждень 16, вона вже доросла, а молодшій Марійці щойно виповнився рік і у неї все життя попереду.

Мій батько працював у ліспроекті в Ірпені, він часто брав мене із собою у ліс та навчив любити природну тишу та красу. А ще батько навчив мене, що все у житті потрібно досягати наполегливістю та важкою працею.

Батько не лишив мені якихось статків, він завжди казав, що свої гроші я маю заробити сам і я заробив стільки що мені вистачає. Я вдячний батьку за науку, за те що привчав мене шукати свій шлях та ніколи не відступати.

Коли я був молодим я бачив світ у чорно-білих кольорах, для мене завжди були важливі принципи, і тільки час навчив мене шукати компромісів, не відходячи від принципів.

Я прийняв рішення брати участь у виборах, для того щоб наші діти жили краще за нас.

Ми маємо змінити правила керування містом, я хочу зберегти те найкраще за що ми любимо Ірпінь. Говорити про проблеми мало, ми їх будемо вирішувати.

Ми приведемо порядних людей у владу, зупинимо хаотичну забудову, та створимо традицію раціонального використання бюджету.
Місто потребує талановитих управлінців, а не відданих підлабузників у владі.

Подякуємо минулим керманичам, але місто потребує змін, і ці зміни є кому робити.
Я закликаю об'єднатись людей зі спільними поглядами та йти у владу.

Мова іде не про партії, мова йде про майбутнє міста яке ми називаємо нашим домом.

Розумні люди наповнені сумнівами, а негідники, які бачать у владі джерело збагачення, не озираються назад.

Відкинемо сумніви, попереду великий бій, я закликаю однодумців ставати поруч та формувати стрій.

У кого є бажання долучатись пишіть мені у приват.

Дякую друзі, разом ми зробимо наше місто успішним.



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Зіневич БЕСТ Ірпінь вибори
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