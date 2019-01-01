Громадський діяч Олексій Зіневич вирішив балотуватися в мери Ірпеня

Ми живемо заради наших дітей.

Моїй старшій доньці Насті за тиждень 16, вона вже доросла, а молодшій Марійці щойно виповнився рік і у неї все життя попереду.



Мій батько працював у ліспроекті в Ірпені, він часто брав мене із собою у ліс та навчив любити природну тишу та красу. А ще батько навчив мене, що все у житті потрібно досягати наполегливістю та важкою працею.



Батько не лишив мені якихось статків, він завжди казав, що свої гроші я маю заробити сам і я заробив стільки що мені вистачає. Я вдячний батьку за науку, за те що привчав мене шукати свій шлях та ніколи не відступати.



Коли я був молодим я бачив світ у чорно-білих кольорах, для мене завжди були важливі принципи, і тільки час навчив мене шукати компромісів, не відходячи від принципів.



Я прийняв рішення брати участь у виборах, для того щоб наші діти жили краще за нас.



Ми маємо змінити правила керування містом, я хочу зберегти те найкраще за що ми любимо Ірпінь. Говорити про проблеми мало, ми їх будемо вирішувати.



Ми приведемо порядних людей у владу, зупинимо хаотичну забудову, та створимо традицію раціонального використання бюджету.

Місто потребує талановитих управлінців, а не відданих підлабузників у владі.



Подякуємо минулим керманичам, але місто потребує змін, і ці зміни є кому робити.

Я закликаю об'єднатись людей зі спільними поглядами та йти у владу.



Мова іде не про партії, мова йде про майбутнє міста яке ми називаємо нашим домом.



Розумні люди наповнені сумнівами, а негідники, які бачать у владі джерело збагачення, не озираються назад.



Відкинемо сумніви, попереду великий бій, я закликаю однодумців ставати поруч та формувати стрій.



У кого є бажання долучатись пишіть мені у приват.



Дякую друзі, разом ми зробимо наше місто успішним.