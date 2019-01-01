Бучанський денний стаціонар - телефон та перелік послуг

Бучанський консультативно-діагностичний центр опублікував тарифи на платні медичні послуги:

Графік роботи:

КАБІНЕТ ЛІКАРЯ - ЕНДОСКОПІСТА

Нагадуємо, що згідно Програми медичних гарантій,

особам, яким виповнилось 50 років,

дослідження гастродуоденоскопії та колоноскопії

проводяться 1 раз на рік БЕЗКОШТОВНО!

УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РЕНТГЕНОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ

ФЛЮОРОГРАФІЧНИЙ КАБІНЕТ

понеділок - пятниця: 08:00 - 16:00Вихідні: субота, неділяпонеділок - пятниця: 08:00 - 12:00Телефони:___________________________________- Бронхоскопія (діагностична) 410 грн;- Езофагогастродуоденоскопія (діагностична) 375 грн;- Езофагогастродуоденоскопія (із взяттям біопсії)без вартості дослідження біоптата 500 грн;- Колоноскопія (діагностична) 470 грн;- Колоноскопія (із взяттям біопсії) без вартостідослідження біоптата 595 грн;- Ректороманоскопія (діагностична) 310 грн;- Ректороманоскопія (із взяттям біопсії) без вартостідослідження біоптата 470 грн;- Цистоскопія (діагностична) 310 грн;- Цистоскопія (із взяттям біопсії) без вартостідослідження біоптата 470 грн;- УЗД лімфатичних вузлів 120 грн;- УЗД щитоподібної залози 120 грн;- УЗД молочних залоз 130 грн;- грудної залози (у чоловіків) + лімфовузлів 120 грн;- молочних залоз + лімфовузлів 120 грн;- щитоподібної залози + лімфовузлів 120 грн;- УЗД органів черевної порожнини 200 грн;- органів черевної порожнини + нирки 250 грн;- УЗД сечовивідної системи (сечовий міхур, сечоводи, нирки) 150 грн;- УЗД передміхурової залози + залишкова моча (абдомінально) 200 грн;- передміхурової залози та сечового міхура (трансректально) 200 грн;- передміхурової залози + нирки та сечоводи (трансабдомінально) 200 грн;- УЗД калитки 150 грн;- УЗД нирок 150 грн;- нирок та наднирників 150 грн;- Гінекологічне дослідження (абдомінально) 150 грн;- Гінекологічне дослідження (трансвагінально) 150 грн;- Гінекологічне дослідження (повторно протягом 1 місяця) 150 грн;- УЗД серця (ехокардіографія) + доплерографія 200 грн;- УЗД органів малого тазу (гінекологія) (абдомінально) 170 грн;- Описування та інтерпретація рентгенограм різних видів,надання висновку результатів 50.00- Рентгенографія органів грудної клітки в прямій ібоковій проекціях 220 грн;- Рентгенографія ребер 150 грн;- Рентгенографія ключиці в прямій проекції 150 грн;- Рентгенографія плечевого суглобу в прямій проекції 150 грн;- Рентгенографія плечевої кістки в двох проекціях 210 грн;- Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях 170 грн;- Рентгенографія кісток передпліччя в двох проекціях 170 грн;- Рентгенографія променево-зап'ясткового суглобув двох проекціях 170 грн;- Рентгенографія кисті в двох проекціях 170 грн;- Рентгенографія пальців в двох проекціях 170 грн;- Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій ібоковій проекціях 210 грн;- Рентгенографія шийного відділу хребта в двохфункціональних положеннях (згинання, розгинання) 210 грн;- Рентгенографія грудного відділу хребта вдвох проекціях 210 грн;- Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях 210 грн;- Рентгенографія поперекового відділу зребта в 2-хфункціональних положеннях 230 грн;- Рентгенографія кісток тазу 150 грн;- Рентгенографія кульшового суглобу з відведеннямстегна в о дній проекції 150 грн;- Рентгенографія кульшового суглобу з відведеннямстегна в одній проекції 150 грн;- Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях 210 грн;- Рентгенографія колін суглобів в двох проекціях 210 грн;- Рентгенографія колінних суглобів з навантаженнямв прямій проекції 150 грн;- Рентгенографія кісток гомілки в двох проекціях 170 грн;- Рентгенографія гомілкого-стопного суглобу в двох проекціях 170 грн;- Рентгенографія плесневих кісток стопи в двох проекціях 210 грн;- Рентгенографія пальців стопи в двох проекціях 210 грн;- Рентгенографія п'яткової кістки бокова 125 грн;- Рентгенографія п'яткової кістки аксіальна 125 грн;- Рнтгенографія кісток черепа в двох проекціях 210 грн;- Рентгенографія верхньої щелепи в прямій проекції 130 грн;- Рентгенографія нижньої щелепи в двох проекціях 170 грн;- Рентгенографія додаткових пазух носу в прямій проекції 125 грн;- Рентгенографія кісток носу в двох проекціях 170 грн;- Рентгенографія зуба прицільна 70 грн;- Флюрографія (з описом результатів дослідення) 150 грн;