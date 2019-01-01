Бучанський денний стаціонар - телефон та перелік послуг

Бучанський консультативно-діагностичний центр опублікував тарифи на платні медичні послуги:
Для отримання платних послуг направлення лікаря НЕ ПОТРІБНО!
Графік роботи:
понеділок - пятниця: 08:00 - 16:00
Вихідні: субота, неділя
Флюрографія та рентген кабінет:
понеділок - пятниця: 08:00 - 12:00
Телефони:
+3804597 40070
+3804597 48328
+3804597 40155
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КАБІНЕТ ЛІКАРЯ - ЕНДОСКОПІСТА
- Бронхоскопія (діагностична) 410 грн;
- Езофагогастродуоденоскопія (діагностична) 375 грн;
- Езофагогастродуоденоскопія (із взяттям біопсії)
без вартості дослідження біоптата 500 грн;
- Колоноскопія (діагностична) 470 грн;
- Колоноскопія (із взяттям біопсії) без вартості
дослідження біоптата 595 грн;
- Ректороманоскопія (діагностична) 310 грн;
- Ректороманоскопія (із взяттям біопсії) без вартості
дослідження біоптата 470 грн;
- Цистоскопія (діагностична) 310 грн;
- Цистоскопія (із взяттям біопсії) без вартості
дослідження біоптата 470 грн;
Нагадуємо, що згідно Програми медичних гарантій,
особам, яким виповнилось 50 років,
дослідження гастродуоденоскопії та колоноскопії
проводяться 1 раз на рік БЕЗКОШТОВНО!
особам, яким виповнилось 50 років,
дослідження гастродуоденоскопії та колоноскопії
проводяться 1 раз на рік БЕЗКОШТОВНО!
УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- УЗД лімфатичних вузлів 120 грн;
- УЗД щитоподібної залози 120 грн;
- УЗД молочних залоз 130 грн;
- грудної залози (у чоловіків) + лімфовузлів 120 грн;
- молочних залоз + лімфовузлів 120 грн;
- щитоподібної залози + лімфовузлів 120 грн;
- УЗД органів черевної порожнини 200 грн;
- органів черевної порожнини + нирки 250 грн;
- УЗД сечовивідної системи (сечовий міхур, сечоводи, нирки) 150 грн;
- УЗД передміхурової залози + залишкова моча (абдомінально) 200 грн;
- передміхурової залози та сечового міхура (трансректально) 200 грн;
- передміхурової залози + нирки та сечоводи (трансабдомінально) 200 грн;
- УЗД калитки 150 грн;
- УЗД нирок 150 грн;
- нирок та наднирників 150 грн;
- Гінекологічне дослідження (абдомінально) 150 грн;
- Гінекологічне дослідження (трансвагінально) 150 грн;
- Гінекологічне дослідження (повторно протягом 1 місяця) 150 грн;
- УЗД серця (ехокардіографія) + доплерографія 200 грн;
- УЗД органів малого тазу (гінекологія) (абдомінально) 170 грн;
РЕНТГЕНОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ
ФЛЮОРОГРАФІЧНИЙ КАБІНЕТ
- Описування та інтерпретація рентгенограм різних видів,
надання висновку результатів 50.00
- Рентгенографія органів грудної клітки в прямій і
боковій проекціях 220 грн;
- Рентгенографія ребер 150 грн;
- Рентгенографія ключиці в прямій проекції 150 грн;
- Рентгенографія плечевого суглобу в прямій проекції 150 грн;
- Рентгенографія плечевої кістки в двох проекціях 210 грн;
- Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях 170 грн;
- Рентгенографія кісток передпліччя в двох проекціях 170 грн;
- Рентгенографія променево-зап'ясткового суглобу
в двох проекціях 170 грн;
- Рентгенографія кисті в двох проекціях 170 грн;
- Рентгенографія пальців в двох проекціях 170 грн;
- Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій і
боковій проекціях 210 грн;
- Рентгенографія шийного відділу хребта в двох
функціональних положеннях (згинання, розгинання) 210 грн;
- Рентгенографія грудного відділу хребта в
двох проекціях 210 грн;
- Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях 210 грн;
- Рентгенографія поперекового відділу зребта в 2-х
функціональних положеннях 230 грн;
- Рентгенографія кісток тазу 150 грн;
- Рентгенографія кульшового суглобу з відведенням
стегна в о дній проекції 150 грн;
- Рентгенографія кульшового суглобу з відведенням
стегна в одній проекції 150 грн;
- Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях 210 грн;
- Рентгенографія колін суглобів в двох проекціях 210 грн;
- Рентгенографія колінних суглобів з навантаженням
в прямій проекції 150 грн;
- Рентгенографія кісток гомілки в двох проекціях 170 грн;
- Рентгенографія гомілкого-стопного суглобу в двох проекціях 170 грн;
- Рентгенографія плесневих кісток стопи в двох проекціях 210 грн;
- Рентгенографія пальців стопи в двох проекціях 210 грн;
- Рентгенографія п'яткової кістки бокова 125 грн;
- Рентгенографія п'яткової кістки аксіальна 125 грн;
- Рнтгенографія кісток черепа в двох проекціях 210 грн;
- Рентгенографія верхньої щелепи в прямій проекції 130 грн;
- Рентгенографія нижньої щелепи в двох проекціях 170 грн;
- Рентгенографія додаткових пазух носу в прямій проекції 125 грн;
- Рентгенографія кісток носу в двох проекціях 170 грн;
- Рентгенографія зуба прицільна 70 грн;
- Флюрографія (з описом результатів дослідення) 150 грн;
При наявності лікарського направлення, дослідження проводяться безкоштовно.
Для отримання платних послуг направлення лікаря НЕ ПОТРІБНО.