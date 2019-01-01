У Бучі в парку ледь не згоріла 'кімната страху'

19 липня о 14:42 до пункту зв’язку 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу мобільного атракціону, яка виникла за адресою: м. Буча, вул. Інститутська, 54-а.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно було направлено два відділення 35 державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. Прибувши на місце виклику стало відомо, що задимлення виникло в приміщенні не функціонуючого мобільного атракціону «Кімната страху». Завдяки вчасному реагуванню та оперативним діям бійців пожежно-рятувальних підрозділів, було не допущено подальшого загорання сценічних декорацій. Локалізовано пожежу о 15:10, а о 15:35 – повністю ліквідовано. До гасіння залучалося 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.