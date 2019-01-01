» » У Бучі в парку ледь не згоріла 'кімната страху'
  • Сьогодні, 10:33
  • 160
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі в парку ледь не згоріла 'кімната страху'

19 липня о 14:42 до пункту зв’язку 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу мобільного атракціону, яка виникла за адресою: м. Буча, вул. Інститутська, 54-а.


Отримавши повідомлення, на місце події негайно було направлено два відділення 35 державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. Прибувши на місце виклику стало відомо, що задимлення виникло в приміщенні не функціонуючого мобільного атракціону «Кімната страху». Завдяки вчасному реагуванню та оперативним діям бійців пожежно-рятувальних підрозділів, було не допущено подальшого загорання сценічних декорацій. Локалізовано пожежу о 15:10, а о 15:35 – повністю ліквідовано. До гасіння залучалося 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.

0 0

Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа парк
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
В Бучі вогнеборці загасили пожежу в господарчій будівлі

В Бучі вогнеборці загасили пожежу в господарчій будівлі

Буча та регіон
В Бучі ліквідовано пожежу приватного гаражу

В Бучі ліквідовано пожежу приватного гаражу

Буча та регіон
Ірпінь: Вночі гасили господарчу будівлю

Ірпінь: Вночі гасили господарчу будівлю

Буча та регіон
Вночі горів приватнтй будинок у Ворзелі

Вночі горів приватнтй будинок у Ворзелі

Буча та регіон
У Бучі горіла квартира по вул. Яблунська

У Бучі горіла квартира по вул. Яблунська

Буча та регіон
Ліквідувано пожежу в господарчій будівлі

Ліквідувано пожежу в господарчій будівлі

Буча та регіон
У Бучі рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді

У Бучі рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді

Буча та регіон
У Ворзелі ледь не спалили будинок

У Ворзелі ледь не спалили будинок

Буча та регіон
В Бучі згоріла приватна баня

В Бучі згоріла приватна баня

Буча та регіон
В Гостомелі ліквідували пожежу в господарчій будівлі

В Гостомелі ліквідували пожежу в господарчій будівлі

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.