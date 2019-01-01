Рятувальники ліквідували загорання сміття на відкритій території

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що на відкритій місцевості горить сміття на площі 35 м.кв.За допомогою 1 ствола «Б» о 18:41 пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано о 19:02. На місці виклику працювало 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки. Вогнем знищено сміття на площі 35 м.кв. Причина пожежі наразі встановлюється.