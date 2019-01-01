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Рятувальники ліквідували загорання сміття на відкритій території

19 липня о 18:09 на пункт зв’язку 36-Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу сміття на відкритій території за адресою: м. Буча, по вул. Києво-Мироцька. На ліквідацію загорання негайно було направлено черговий караул 35-державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що на відкритій місцевості горить сміття на площі 35 м.кв.
За допомогою 1 ствола «Б» о 18:41 пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано о 19:02. На місці виклику працювало 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки. Вогнем знищено сміття на площі 35 м.кв. Причина пожежі наразі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа
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