Поліція: У Бучі джип протаранив швидку, яка везла врятовану на воді людину

На території міста Бучі, на Варшавській трасі, сталася ДТП за участю авто швидкої медичної допомоги, – патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху на місці події

Коли оперативні та спеціальні транспортні засоби виїжджають на виклики, від швидкості їх слідування до місця події та уважності інших учасників дорожнього руху може залежати чиєсь життя! Пам’ятайте, що у мить, коли авто зі спецсигналами мчить на виклик, хтось дуже потребує оперативної допомоги працівників спецслужб.

18 липня, близько 17-ї години патрульні отримали виклик про автопригоду з травмованими в м. Буча.Прибувши на місце події, інспектори побачили понівечені два транспортні засоби: Volkswagen Tiguan та Peugeot Boxer.За попередніми даними внаслідок зіткнення троє осіб отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху на місці пригоди.Механізм та всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з'ясовувати слідчі.Нагадуємо, що згідно з п.п. 3.2 ПДР України: у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів).