Бучанська міська рада і Фонд державного майна України поглиблює співпрацю

Поглиблення взаємостосунків влади і бізнесу, обговорення механізмів співпраці та план заходів щодо інформування бізнес-середовища стосовно інвестування та розвитку нових бізнес-проєктів у громаді, прозора приватизація , - про це сьогодні йшлося під час зустрічі Бучанського міського голови Анатолія Федорука та начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях Вадима Курила.Не обійшли увагою тему приватизації , що стала акселератором економічного зростання, залучення іноземних та вітчизняних інвестицій.У подальшому планується співпраця спільно з фахівцями Офісу сталих інвестицій, аби максимально ефективно розвивати всі сегменти бізнесу, створювати нові робочі місця.Обговорено ряд важливих питань, про вирішення яких інформуватимемо у наступних повідомленнях.