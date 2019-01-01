Рятувальники попередили загорання в житловому секторі Бучі

15 липня о 16:06 до пункту зв’язку 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу в м. Буча, по вул. Тарасівська.

На ліквідацію пожежі негайно було залучено рятувальників 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. По прибуттю на місце виклику з’ясувалося, що площа загорання складає близько 20 м2 та існує загроза подальшого поширення полум’я на будівлі приватного сектору. Завдяки вчасному реагуванню, рятувальникам за короткий проміжок часу вдалось локалізувати загорання, а о 16:25 ліквідувати повністю. Загалом на місці працювало 4 чоловіка особового складу.Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!