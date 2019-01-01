За будівлі промисловості, які тимчасово не використовуються - сплатіть податок

За будівлі промисловості, які тимчасово не використовуються у господарській діяльності, податок на нерухомість сплачується на загальних підставах

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка - п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ.Згідно з п.п. «є» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – Класифікатор), що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.При цьому ПКУ не містить норми, яка визначає припинення виконання податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості, що перебувають у власності суб’єкта господарювання, проте тимчасово не використовуються у його діяльності у зв’язку з реконструкцією, простоєм, тощо. Отже, за такі будівлі податок сплачується на загальних підставах.