» » » За будівлі промисловості, які тимчасово не використовуються - сплатіть податок
  • Сьогодні, 08:11
  • 82
  • 0
+aA | -Aa 

За будівлі промисловості, які тимчасово не використовуються - сплатіть податок

За будівлі промисловості, які тимчасово не використовуються у господарській діяльності, податок на нерухомість сплачується на загальних підставах



Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості - п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка - п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ.

Згідно з п.п. «є» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – Класифікатор), що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

При цьому ПКУ не містить норми, яка визначає припинення виконання податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості, що перебувають у власності суб’єкта господарювання, проте тимчасово не використовуються у його діяльності у зв’язку з реконструкцією, простоєм, тощо. Отже, за такі будівлі податок сплачується на загальних підставах.
0 0

ГУ ДПС у Київській області 
 податкова законодавство
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова: Хто має сплачувати податок на житлову нерухомість!

Податкова: Хто має сплачувати податок на житлову нерухомість!

Повідомлення!
Податкова: Про особливості справляння податку на нерухомість у 2016 році

Податкова: Про особливості справляння податку на нерухомість у 2016 році

Публікації
Ірпінська ОДПІ запрошує громадян пройти звірку даних

Ірпінська ОДПІ запрошує громадян пройти звірку даних

Публікації
Податкова: Оподаткування нерухомості в 2016 році

Податкова: Оподаткування нерухомості в 2016 році

Публікації
Про об’єкти оподаткування податком на нерухоме майно

Про об’єкти оподаткування податком на нерухоме майно

Публікації
Податкова: Правильне визначення об’єктів нежитлової нерухомості

Податкова: Правильне визначення об’єктів нежитлової нерухомості

Публікації
Податкова: Зміни з 1 січня 2015року в оподаткуванні нерухомості

Податкова: Зміни з 1 січня 2015року в оподаткуванні нерухомості

Публікації
Оподаткування фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Оподаткування фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Публікації
ОДПІ: Звірка щодо нерухомості громадян

ОДПІ: Звірка щодо нерухомості громадян

Публікації
З 1 січня 2013року вступає в дію податок на нерухоме майно

З 1 січня 2013року вступає в дію податок на нерухоме майно

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.