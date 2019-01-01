Утворюється ще новий район - Вишгородський. 25 жовтня - місцеві вибори

Бучанський міський голова Анатолій Федорук прокоментував на сторінці в соцмережі:



Здається після чергових палких,але професійних дебатів на комітеті -таки порозумілися!😅

Маю надію,що завтра Верховна Рада прийме доленосну постанову і створить нову адміністративну основу нашої держави!

Бучанському району-бути!😉

Комітет завершив позачергове і останнє засідання щодо постанови про утворення та ліквідації районів. Підтримані наступні зміни:

Парламент прийняв рішення про призначення чергових місцевих виборів

1. У Вінницькій області утворюється 6 район із центром в Жмеринці.2. В Запорізькій області Чернігівську громаду віднесено до Бердянського району.3. В Івано-Франківській області утворено новий Верховинський район, а Борогодчани віднесено до Франківського району.5. В Одеській області Доброславську громаду віднесено до Одеського району.6. В Харківській області Нововодолазька громада віднесена до Харківського району.7. В Херсонській області утворено 2 додаткові райони.8. В Хмельницькій області кількість районів скорочено до 3.9. Корсунь-Шевченківську громаду віднесено Черкаського району.«Прийняття цієї постанови дозволить громадянам обрати депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які, на їх розсуд, найкращим чином зможуть представляти інтереси мешканців кожної територіальної одиниці країни», – зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.Такі вибори будуть призначені в установленому окремим законом порядку та строки, за умов припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, після повноцінного завершення на відповідних територіях процедур з роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.Фінансуватимуться місцеві вибори з державного бюджету.