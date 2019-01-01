Рятувальники провели змагання на кращу ланку газодимозахисної служби

15 липня рятувальники державних пожежно-рятувальних підрозділів Ірпінського регіону зустрілися на тренувальному майданчику в м. Ірпінь, щоб позмагатися за звання найкращої ланки газо димозахисної служби.

Захід розпочався з шикування особового складу та інструктажу учасників, а також огляду спорядження.Першим етапом змагання було порятунок постраждалого з задимленого середовища. Для цього у димокамері вогнеборці мусили, у задимленому приміщенні, провести рятувальні роботи за якомога короткий період часу. Далі - «дверний проріз», тобто установка перемички на дверному проході для відкачування з приміщення диму, та «зав’язування рятувальної мотузки на постраждалому».Найкраще впоралися із завданнями пожежні 35-ДПРЧ м. Буча; друге місце посіли бійці 36-ДПРЧ м. Ірпінь, а третіми стали рятувальники 54-ДПРП сел. Коцюбинське.Усі учасники змагань активно ділилися своїми враженнями та набутим досвідом. На завершальному етапі змагань начальник 2 ДПРЗ (м. Ірпінь) Андрій Самойленко звернувся до особового складу та подякував кожному за участь у заході, наголосив на необхідності постійного вдосконалення своїх вмінь та навичок, котрі неодмінно стануть в пригоді при роботі в реальних умовах. Також він відзначив кращих та нагородив їх почесними грамотами.Хочеться побажати рятувальникам якомога менше пожеж і різних надзвичайних ситуацій, а бойовий одяг та спорядження вдягати тільки на тренування.....