У Бучі відбулося освячення дерев’яної скульптури Ангела-Охоронителя

В Бучі біля храму святої праведної Анни відбулося освячення дерев’яної скульптури Ангела - Охоронителя.

В нашому земному житті, яке призначене для вічності, Ангел даний нам як вірний друг: Небо дало його нам як помічника на важкому шляху. Якщо ми побажаємо слідувати за ним, то він під своїм покровом, безпечно доведе нас до нашої Вітчизни. Ми знаємо, що Отець наш Небесний заповідав Ангелам своїм наставляти нас на наших шляхах і оберігати нас від усякого зла.Дерево це унікальний матеріал - розповідає скульптор Микола Бондарчук – росте мільйони років на землі вбираючи в себе енергію сонця. Корінням в землі а стовбуром тягнеться до неба, через бруньки випускає масу листочків хапаючи ними сонячні промінчики за допомогою яких відбувається фотосинтез і поступово шар за шаром нарощується деревина. Тепер сонячний ангел стоятиме біля нашої церкви нагадуючи нам про силу Божу, про святую землю нашу, яку Бог нам дарував, щоб ми берегли її від злих ворогів і робили її ще красивішою.Молитовна подяка меценату Василю Беренку і скульптору Миколі Бондарчуку за благодійну допомогу нашій парафії. Завдяки Вашій праці Ангел Охоронитель буде наповнювати благочестивими почуттями серця людей і оновлювати їхні душі!