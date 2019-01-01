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  • Учора, 16:20
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В Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму. Які симптоми

З початку року і станом на 15 липня в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму, з них двоє дітей віком 9 і 13 років. Двоє людей померли.
Вживання виготовлених у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування, придбаних в місцях несанкціонованої торгівлі, може призвести до захворювання на ботулізм.


Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.
Найкращий спосіб захистити своє здоров'я — утримуватися від споживання їжі, про якість якої споживачу достеменно невідомо.
Центр громадського здоров’я України закликає українців відповідально ставитися до свого здоров'я і не споживати в'ялену, солену та консервовану рибу, консерви або вироби з м'яса без належної термообробки.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12–24 год після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 год) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.



Симптоми ботулізму:

- порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
- сильно виражена сухість у роті;
- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
- запаморочення;
- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);
- ураження м’язів шиї та кінцівок.




Детальніше про ботулізм на сайті: www.phc.org.ua
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