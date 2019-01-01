В Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму. Які симптоми

З початку року і станом на 15 липня в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму, з них двоє дітей віком 9 і 13 років. Двоє людей померли.

Вживання виготовлених у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування, придбаних в місцях несанкціонованої торгівлі, може призвести до захворювання на ботулізм.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12–24 год після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 год) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.



Симптоми ботулізму:



- порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

- сильно виражена сухість у роті;

- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

- запаморочення;

- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);

- ураження м’язів шиї та кінцівок.

