ВР: Посилено відповідальність водіїв, обшуки авто та повернення радарів швидкості

Більше порядку на дорогах чи огляд авто без понятих і радари в кущах — чого чекати від нового закону про безпеку руху
Парламентом прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (№ 2695). За словами його авторів, законопроект спрямований на забезпечення створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, збереження життя і здоров'я громадян, а також підвищення ефективності впливу на дисципліну учасників дорожнього руху з чітким визначенням правових санкцій за вчинені правопорушення та забезпечення належного рівня реалізації прийнятих рішень в адміністративних справах у сфері безпеки дорожнього руху.
Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, а також законів України "Про дорожній рух" та "Про Національну поліцію", якими, зокрема:
- посилити відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;
- змінити механізм притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, скасувавши нарахування штрафних балів;
- легалізувати використання поліцейськими технічних засобів відеозапису з обов'язковим долученням матеріалів відеофіксації до протоколу про адміністративне правопорушення тощо.
1. Можливість зупиняти машину без підстав.
2. Огляд без понятих (читай - обшуки бардачку, багажнику... так це так і прописано в законопроекті). Чи не підкинуть вам в бардачок наркоту, щоб "заробити" на вас грошенят, гарантувати тепер ніхто не зможе.
3. Тепер вам треба буде віддавати документи і виходити з машини.
4. Пам'ятаєте гаїшників, які в кущах сиділи з радарами? Вітаю, тепер це повертається. Знаків про радар і будь-яких маячків вже не треба.
І головне, щоб відчути цинізм і брехні про боротьбу з пяними водіями - цей законопроект навіть не підвищує штраф!!! за п'яне керування авто. Кажуть буде 10 днів адмін арешту. Нагадаю вам, що той вбивця, який в неділю вбив на своєму мерседесі цілу сім‘ю - мав і адмін арешти і багато чого іншого - але відкупився. Для цього лише одного законопроекту скликали позачергове засідання Ради!!! Подякуйте всім тим, хто голосував за цей треш і повернення "шо хочу то і роблю, бо я тут главний" на дороги України".
Додамо, що серед іншого законопроектом № 2695 пропонується встановити більш тривалі (протягом року з дня вчинення) строки накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, передбачених ст. 130 КУпАП "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції". Також поліцейським надається право не використовувати для підтвердження стану алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння водія свідків, а обмежитись відеозаписом процесу.
Парламентом прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (№ 2695). За словами його авторів, законопроект спрямований на забезпечення створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, збереження життя і здоров'я громадян, а також підвищення ефективності впливу на дисципліну учасників дорожнього руху з чітким визначенням правових санкцій за вчинені правопорушення та забезпечення належного рівня реалізації прийнятих рішень в адміністративних справах у сфері безпеки дорожнього руху.
Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, а також законів України "Про дорожній рух" та "Про Національну поліцію", якими, зокрема:
- посилити відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;
- змінити механізм притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, скасувавши нарахування штрафних балів;
- легалізувати використання поліцейськими технічних засобів відеозапису з обов'язковим долученням матеріалів відеофіксації до протоколу про адміністративне правопорушення тощо.
Зі свого боку народний депутат Олександра Устінова на своїй Фейсбук-сторінці так емоційно прокоментувала цей законопроект: "Під цинічним прикриттям смерті цілої родини в неділю в страшному ДТП і начебто боротьбою з п'яним керуванням нам пхають:
1. Можливість зупиняти машину без підстав.
2. Огляд без понятих (читай - обшуки бардачку, багажнику... так це так і прописано в законопроекті). Чи не підкинуть вам в бардачок наркоту, щоб "заробити" на вас грошенят, гарантувати тепер ніхто не зможе.
3. Тепер вам треба буде віддавати документи і виходити з машини.
4. Пам'ятаєте гаїшників, які в кущах сиділи з радарами? Вітаю, тепер це повертається. Знаків про радар і будь-яких маячків вже не треба.
І головне, щоб відчути цинізм і брехні про боротьбу з пяними водіями - цей законопроект навіть не підвищує штраф!!! за п'яне керування авто. Кажуть буде 10 днів адмін арешту. Нагадаю вам, що той вбивця, який в неділю вбив на своєму мерседесі цілу сім‘ю - мав і адмін арешти і багато чого іншого - але відкупився. Для цього лише одного законопроекту скликали позачергове засідання Ради!!! Подякуйте всім тим, хто голосував за цей треш і повернення "шо хочу то і роблю, бо я тут главний" на дороги України".
Додамо, що серед іншого законопроектом № 2695 пропонується встановити більш тривалі (протягом року з дня вчинення) строки накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, передбачених ст. 130 КУпАП "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції". Також поліцейським надається право не використовувати для підтвердження стану алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння водія свідків, а обмежитись відеозаписом процесу.