ВР: Посилено відповідальність водіїв, обшуки авто та повернення радарів швидкості

Зі свого боку народний депутат Олександра Устінова на своїй Фейсбук-сторінці так емоційно прокоментувала цей законопроект: "Під цинічним прикриттям смерті цілої родини в неділю в страшному ДТП і начебто боротьбою з п'яним керуванням нам пхають:

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, а також законів України "Про дорожній рух" та "Про Національну поліцію", якими, зокрема:1. Можливість зупиняти машину без підстав.2. Огляд без понятих (читай - обшуки бардачку, багажнику... так це так і прописано в законопроекті). Чи не підкинуть вам в бардачок наркоту, щоб "заробити" на вас грошенят, гарантувати тепер ніхто не зможе.3. Тепер вам треба буде віддавати документи і виходити з машини.4. Пам'ятаєте гаїшників, які в кущах сиділи з радарами? Вітаю, тепер це повертається. Знаків про радар і будь-яких маячків вже не треба.І головне, щоб відчути цинізм і брехні про боротьбу з пяними водіями - цей законопроект навіть не підвищує штраф!!! за п'яне керування авто. Кажуть буде 10 днів адмін арешту. Нагадаю вам, що той вбивця, який в неділю вбив на своєму мерседесі цілу сім‘ю - мав і адмін арешти і багато чого іншого - але відкупився. Для цього лише одного законопроекту скликали позачергове засідання Ради!!! Подякуйте всім тим, хто голосував за цей треш і повернення "шо хочу то і роблю, бо я тут главний" на дороги України".Додамо, що серед іншого законопроектом № 2695 пропонується встановити більш тривалі (протягом року з дня вчинення) строки накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень, передбачених ст. 130 КУпАП "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції". Також поліцейським надається право не використовувати для підтвердження стану алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння водія свідків, а обмежитись відеозаписом процесу.