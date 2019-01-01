Чи буде у Бучі краще після районування? Зустріч громади і влади

На завершення робочого тижня, в Бучі відбулася зустріч за участі народних депутатів України – Ольги Василевської-Смаглюк, Олександра Дубінського, Бучанського міського голови Анатолія Федорука та активних представників територіальної громади.

Мета – повідомити про план розвитку новостворених об’єднань на найближчі п’ять років в рамках реформи децентралізації.Зокрема, у вівторок депутати Верховної Ради будуть голосувати за нове районування в межах всієї України. Відповідно, будуть створені нові ОТГ, які включатимуть в себе кілька населених пунктів і за іншими принципами формувати бюджет. А це – збільшить можливість місцевої влади використовувати дані кошти на користь громади.Детальніше – дивіться у відео.