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'Нова Лінія' в Бучі стає інноваційним ТЦ 'ЕПІЦЕНТР'

Площа торговельного центру збільшена на 6 тис. кв. м



Національна мережа «Епіцентр» відкриває після реконструкції інноваційний торговельний центр у Бучі.

«З метою збільшення асортименту товарів та кращого їхнього представлення, а також підвищення якості обслуговування покупців, було прийнято рішення про переформатування та проведення масштабної реконструкції будівельного гіпермаркету «Нова Лінія» в Бучі та його подальшу роботу під брендом «Епіцентр», — зазначає заступник генерального директора, директор із роздрібної торгівлі «Епіцентр К» Володимир Гончаров.


Після реконструкції, яка тривала 6 місяців, у ТЦ «Епіцентр» у Бучі з`явилися нові відділи та магазини, було вдосконалено зонування та внутрішню навігацію, а для зручності та комфорту покупців у торгових залах встановлені зручні лавки. Площа торговельного центру збільшена на 6 тис. кв. м.

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Оновлена галерея «Деко» на площі майже 900 кв. м буде представлена в новому концепті, який покликаний зробити покупки зручними та швидкими. Так, мережа ТЦ відмовилася від яскравого оформлення, усі зали та обладнання галерей «Деко» виконані в чорному кольорі. Крім того, була збільшена висота стелажів та глибина полиць, що дало змогу розмістити в залі більше товарів, які покупці можуть обрати самостійно без необхідності очікувати консультанта. А зручне зонування та навігація дозволяють покупцям оглянути весь асортимент галереї та швидко зорієнтуватися.

У ТЦ «Епіцентр» у Бучі в новій концепції запрацює магазин дитячих товарів та одягу «Епік» і магазин косметики та парфумерії Mon Chéri, де за допомогою професійних консультантів можна підібрати декоративну косметику, парфумерію, засоби для догляду за тілом та обличчям.
Також в унікальному форматі запрацює секція «Кріплення» — повністю змінилося візуальне оформлення стелажів, з’явилися інформаційні таблички з QR-кодам, що спрощують самостійний вибір кріплень, а нове унікальне обладнання дало змогу майже вдвічі розширити асортимент секції.

Ще одна новинка - “Дім води”, де покупці можуть обрати будь які рішення для очищення води від відомих виробників.
Справжньою окрасою ТЦ «Епіцентр» в Бучі стане якісно переформатований «Центр меблів» (1 тис. кв. м). У ньому було значно збільшено вибір товарів, з`явилися унікальні інтер’єрні пропозиції, а також можливість замовити кухню за індивідуальним проєктом. Крім того, на території «Центру меблів» розташується «Салон килимів», які сьогодні повертають свої позиції в інтер’єрі.

Оновлений «Центр кераміки» (630 кв. м) із салонами плитки та сантехніки запропонує покупцям максимально широкий асортимент товарів для облаштування ванних кімнат: у show-room представлені як готові дизайнерські рішення з комбінацією різних матеріалів і фактур, так і індивідуальні пропозиції.

Суттєвої трансформації зазнала викладка паркету та ламінату — завдяки використанню професійного світла та додаткових інформаційних блоків до товару покриття для підлоги сприймається зовсім інакше.

Потішить «Епіцентр» і професійних спортсменів та прихильників активного дозвілля. Для яких у торговельному центрі відкриють окремий мультибрендовий спортивний магазин мережі Intersport, у якому можна буде придбати як одяг і взуття, так і тренажери, спортивну екіпіровку та атрибутику.

Серед найбільших відділів ТЦ — «Сад та город» (3262 кв. м) із широким вибором рослин та аксесуарів для садівництва та «Будівельні матеріали» (1823 кв. м).

Загалом, у торговельному центрі представлено понад 110 тис. артикулів товарів.

У ТЦ також розміститься Центр видачі замовлень інтернет-магазину epicentrk.ua та численні додаткові послуги для покупців, зокрема, форматно-розкрійна дільниця, пересадка рослин, тонування фарб, пошиття штор, оверлок, сервісний центр, виготовлення ключів, кафе, відділення банку.
Потурбувалися і про автолюбителів — для них у торговельному центрі запрацює відділ «Автомол» та облаштовано паркінг на 404 місця.
На відкритті оновленого ТЦ «Епіцентр» у Бучі 11–12 липня на перших 100 покупців чекають цінні дарунки (телевізори, мультиварки, пилососи та інша побутова техніка), а також можливість виграти 100 тисяч сертифікатами на покупки в мережі «Епіцентр».








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Прес-служба PR EpicentrK 
 Епіцентр Буча
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