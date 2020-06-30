'Пакунок малюка' компенсують грошима

Антимонопольний комітет України відмінив процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. Тож тепер передбачається запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги на дітей, які народились у 2020 році та не були забезпечені цією допомогою.

Третього березня 2020 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 172 „Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою „пакунок малюка”.



Відповідно до цієї постанови у 2020 році закупка одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів державного бюджету проводиться централізованою закупівельною організацією - державна установа “Професійні закупівлі”.



Проте, 30.06.2020 року за результатом розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України прийнято рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”.



Мінсоцполітики з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася у 2020 році „пакунком малюка” розроблено проект урядового рішення, яким передбачається запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюкаˮ на дітей, які народились у 2020 році, та не були забезпечені цією допомогою.



Питання забезпечення допомогою „пакунок малюка” новонароджених дітей в усіх регіонах України перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики.