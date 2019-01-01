Буча – місто велоспорту

5 червня громада долучилася до проведення велогонки серед професійних спортсменів та аматорів перегонів. Драйв, швидкість, емоції – все це сповна вирувало у фанатів двоколісних «машин».

Ще одна велоподія – на перспективу. Київський обласний молодіжний центр закликає поганяти на великах в рамках туристичного проекту «ОK».

І хоча через карантинні обмеження не всі змогли побувати на видовищному дійстві, організатори все ж намагалися передати атмосферу свята через пряму трансляцію заходу на своєму каналі Citron Cycling Channel.Розпочнеться і завершиться коловий маршрут протяжністю 7,5 км «Urban Park Ride» з Бучанського міського парку.Окрім цього, під час екскурсії учасники зможуть побувати ще у восьми зонах-«локаціях» (зокрема, парки ім. М. Булгакова, «Сімейний», сквер з пам’ятним знаком Чорнобильській трагедії та ін.).Автор даного маршруту – бучанець Андрій Куцевалов обіцяє всім учасникам 1,5 години незабутніх вражень від місцевої природи і душевного відпочинку.