Буча – місто велоспорту

Не лише творчими, але й спортивними здобутками бучанська громада відома за своїми межами. Підтвердженням цьому стали відразу кілька паралельних подій, які днями відбувалися в місті.
Згодом, з цієї нагоди голова федерації з велосипедного спорту м. Києва подякував за підтримку і сприяння Бучанському міському голові Анатолію Федоруку. Схоже, що й цей велофестиваль «прописався» у Бучі.
І хоча через карантинні обмеження не всі змогли побувати на видовищному дійстві, організатори все ж намагалися передати атмосферу свята через пряму трансляцію заходу на своєму каналі Citron Cycling Channel.
Запис прямої трансляції Chicken Kyiv Race
Де? Звичайно – у Бучі, адже цьому сприяють як інфраструктура, так й атмосфера міста.
Розпочнеться і завершиться коловий маршрут протяжністю 7,5 км «Urban Park Ride» з Бучанського міського парку.
Окрім цього, під час екскурсії учасники зможуть побувати ще у восьми зонах-«локаціях» (зокрема, парки ім. М. Булгакова, «Сімейний», сквер з пам’ятним знаком Чорнобильській трагедії та ін.).
Автор даного маршруту – бучанець Андрій Куцевалов обіцяє всім учасникам 1,5 години незабутніх вражень від місцевої природи і душевного відпочинку.
Тож, живемо активно та змістовно!
5 червня громада долучилася до проведення велогонки серед професійних спортсменів та аматорів перегонів. Драйв, швидкість, емоції – все це сповна вирувало у фанатів двоколісних «машин».
Згодом, з цієї нагоди голова федерації з велосипедного спорту м. Києва подякував за підтримку і сприяння Бучанському міському голові Анатолію Федоруку. Схоже, що й цей велофестиваль «прописався» у Бучі.
І хоча через карантинні обмеження не всі змогли побувати на видовищному дійстві, організатори все ж намагалися передати атмосферу свята через пряму трансляцію заходу на своєму каналі Citron Cycling Channel.
Запис прямої трансляції Chicken Kyiv Race
Ще одна велоподія – на перспективу. Київський обласний молодіжний центр закликає поганяти на великах в рамках туристичного проекту «ОK».
Де? Звичайно – у Бучі, адже цьому сприяють як інфраструктура, так й атмосфера міста.
Розпочнеться і завершиться коловий маршрут протяжністю 7,5 км «Urban Park Ride» з Бучанського міського парку.
Окрім цього, під час екскурсії учасники зможуть побувати ще у восьми зонах-«локаціях» (зокрема, парки ім. М. Булгакова, «Сімейний», сквер з пам’ятним знаком Чорнобильській трагедії та ін.).
Автор даного маршруту – бучанець Андрій Куцевалов обіцяє всім учасникам 1,5 години незабутніх вражень від місцевої природи і душевного відпочинку.
Тож, живемо активно та змістовно!