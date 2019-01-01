» » Бучанський рій Січові Стрільці - 1 місце в грі СОКІЛ
  • Учора, 17:15
  • 45
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанський рій Січові Стрільці - 1 місце в грі СОКІЛ

Вітаємо бучанський рій "Січові Стрільці" які вибороли в загальному заліку 1 місце серед команд старшої групи Бучанської ОТГ.




Ось і завершилися онлайн-конкурси військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура).
Не дивлячись на те, що все відбувалося віддалено, наші джури були згуртовані, старанні, наполегливі в бажанні перемогти. І нам є чим пишатися:
- Обласний онлайн-конкурс «Відун» -3 місце
- Обласний онлайн-конкурс «Краєзнавчий квест» - 3 місце
- Обласний онлайн-конкурс «Рятівник» - 3 місце
- Обласний онлайн-конкурс «Топографія» - 3 місце
В загальному заліку ми вибороли 1 місце серед команд старшої групи Бучанської ОТГ



1 0

Джура
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Результати змагань з шахів серед учнів

Результати змагань з шахів серед учнів

Буча та регіон
Друге місце в області у Бучанських СОКОЛІВ

Друге місце в області у Бучанських СОКОЛІВ

Буча та регіон
Відбулись юнацькі військово-патріотичні грі "Сокіл" (фотофакт)

Відбулись юнацькі військово-патріотичні грі "Сокіл" (фотофакт)

Буча та регіон
IІІ-місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики посів бучанець

IІІ-місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики посів бучанець

спортивні новини
Рій "Бучанські ятагани" вдруге бронзові призери обласного етапу Всеукраїнської гри "Сокіл"

Рій "Бучанські ятагани" вдруге бронзові призери обласного етапу Всеукраїнської гри "Сокіл"

Буча та регіон
Бучанські діти переможці обласної виставки малюнку "Право очима дитини"

Бучанські діти переможці обласної виставки малюнку "Право очима дитини"

Буча та регіон
Бучанські діти посіли 2-е місце у Всеукраїнській військово-патріотичній гри "Сокіл" (Джура)

Бучанські діти посіли 2-е місце у Всеукраїнській військово-патріотичній гри "Сокіл" (Джура)

відділ освіти
2-3 липня, Буча: Фестиваль Спорту для всіх!

2-3 липня, Буча: Фестиваль Спорту для всіх!

спортивні новини
Бучанці прийняли участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)»

Бучанці прийняли участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)»

відділ освіти
Богдан Мертвяченко – перший чемпіон України з Бучанської ДЮСШ

Богдан Мертвяченко – перший чемпіон України з Бучанської ДЮСШ

спортивні новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.