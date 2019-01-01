Бучанський рій Січові Стрільці - 1 місце в грі СОКІЛ

Вітаємо бучанський рій "Січові Стрільці" які вибороли в загальному заліку 1 місце серед команд старшої групи Бучанської ОТГ.

Ось і завершилися онлайн-конкурси військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура).

Не дивлячись на те, що все відбувалося віддалено, наші джури були згуртовані, старанні, наполегливі в бажанні перемогти. І нам є чим пишатися:

- Обласний онлайн-конкурс «Відун» -3 місце

- Обласний онлайн-конкурс «Краєзнавчий квест» - 3 місце

- Обласний онлайн-конкурс «Рятівник» - 3 місце

- Обласний онлайн-конкурс «Топографія» - 3 місце

В загальному заліку ми вибороли 1 місце серед команд старшої групи Бучанської ОТГ