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  • Учора, 10:52
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Що буде з театральним сезоном 2020 - інтервю з Богданом Струтинським

Що буде з театральним сезоном 2020, як фестиваль О-ФЕСТ уславив Бучу серед митців по всьому світу, чому культура має бути в пріоритеті державної політики та як поставити виставу в літаку? Про все це і не лише в програмі “Актуальне інтерв’ю” з головою Національної спілки театральних діячів України, генеральним директором і художнім керівником Київського національного академічного театру оперети, заслуженим діячем мистецтв України, народним артистом Богданом Струтинським.





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ІА ПОГЛЯД, 
www.poglyad.tv
 о-фест Буча ІА ПОГЛЯД відеосюжет O-FEST
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