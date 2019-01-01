Що буде з театральним сезоном 2020, як фестиваль О-ФЕСТ уславив Бучу серед митців по всьому світу, чому культура має бути в пріоритеті державної політики та як поставити виставу в літаку? Про все це і не лише в програмі “Актуальне інтерв’ю” з головою Національної спілки театральних діячів України, генеральним директором і художнім керівником Київського національного академічного театру оперети, заслуженим діячем мистецтв України, народним артистом Богданом Струтинським.
Що буде з театральним сезоном 2020 - інтервю з Богданом Струтинським
|
ІА ПОГЛЯД,
|о-фест Буча ІА ПОГЛЯД відеосюжет O-FEST