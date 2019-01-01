У Бучі під час дощу виріс паркан - побудують новий супермаркет

Зранку 7 липня у Бучі, біля вулиці Тарасівська, під час дощу зводили паркан, щоб розпочати будівництво нового супермаркету. Магазин планують відкрити вже під Новий рік.
Така оперативність вражає і поліція поспілкувалась з робітниками - результат буде висвітлено в ЗМІ трохи пізніше.
Відеосюжет за 6 липня від ІА ПОГЛЯД:
У Бучі на вулиці Тарасівській невдовзі може з’явитися продуктовий магазин однієї з всеукраїнських торговельних мереж. Дозвіл на його будівництво надала міська рада. Хоча деякі місцеві жителі виступають проти, адже хочуть бачити на цій ділянці зелену зону.