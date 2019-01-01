Василь Олексюк запрошує небайдужих бучанців до команди!

Василь Олексюк, секретар Бучанської міської ради, запрошує небайдужих бучанців до команди!
На сторінці в соцмережі Фейсбук >> він звернувся до мешканців:
Дорогі друзі!
Шановні мешканці Бучанської міської об’єднаної територіальної громади!
Маю за честь звернутися до вас і запросити задля об’єднання зусиль кожного,хто дбає та вболіває за стабільний розвиток свого міста,села,селища та об’єднаної громади вцілому,в єдину команду однодумців.
Більш ніж за 20-ти річний досвід управлінської роботи в органах місцевого самоврядування,завдяки вашому прагненню та вимогливості,під керівництвом Бучанського міського голови Анатолія Федорука,нам разом вдалося пройти складний та тернистий шлях від звичайного селища до міста обласного значення,стати центром перспективної та потужної об’єднаної громади і поправу бути новим адміністративним центром на Київщині.
За цей період нам вдалося розбудувати необхідну інфраструктуру,забезпечити привабливий інвестиційний клімат та визначити завдання на майбутнє.
Їх реалізація полягає в згуртованості,порядності,відданості справі та служінню громаді.
Тож,якщо ви розділяєте мої погляди,любите своє місто,село,селище і прагнете його кращого та стабільного майбутнього - приєднуйтесь до нашої команди!
Я готовий сьогодні взяти на себе відповідальність і сформувати потужну команду для подальшого успішного розвитку громад на чолі з Анатолієм Федоруком.
В процесі виборчих перегонів,кожен з вас може стати волонтером,агітатором,членом виборчої комісії, спостерігачем,довіреною особою та кандидатом в депутати.
Якщо ви згодні і готові до роботи,ставте «+» та надсилайте свої пропозиції та бачення в особисті повідомлення.
Разом сформуємо стратегію та подальші спільні дії для нашої перемоги.
Я починаю з себе! «+»
Шановні мешканці Бучанської міської об’єднаної територіальної громади!
Маю за честь звернутися до вас і запросити задля об’єднання зусиль кожного,хто дбає та вболіває за стабільний розвиток свого міста,села,селища та об’єднаної громади вцілому,в єдину команду однодумців.
Більш ніж за 20-ти річний досвід управлінської роботи в органах місцевого самоврядування,завдяки вашому прагненню та вимогливості,під керівництвом Бучанського міського голови Анатолія Федорука,нам разом вдалося пройти складний та тернистий шлях від звичайного селища до міста обласного значення,стати центром перспективної та потужної об’єднаної громади і поправу бути новим адміністративним центром на Київщині.
За цей період нам вдалося розбудувати необхідну інфраструктуру,забезпечити привабливий інвестиційний клімат та визначити завдання на майбутнє.
Їх реалізація полягає в згуртованості,порядності,відданості справі та служінню громаді.
Тож,якщо ви розділяєте мої погляди,любите своє місто,село,селище і прагнете його кращого та стабільного майбутнього - приєднуйтесь до нашої команди!
Я готовий сьогодні взяти на себе відповідальність і сформувати потужну команду для подальшого успішного розвитку громад на чолі з Анатолієм Федоруком.
В процесі виборчих перегонів,кожен з вас може стати волонтером,агітатором,членом виборчої комісії, спостерігачем,довіреною особою та кандидатом в депутати.
Якщо ви згодні і готові до роботи,ставте «+» та надсилайте свої пропозиції та бачення в особисті повідомлення.
Разом сформуємо стратегію та подальші спільні дії для нашої перемоги.
Я починаю з себе! «+»