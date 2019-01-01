На початку серпня Ірпінь прийме перший в Україні велосипедний ультрамарафон в мандрівному форматі «Transukraїne - bikepacking race»

Це приблизно 1500 км мальовничими місцями в яких більшість з нас ніколи не бувала.

Ви побачите Україну абсолютно з іншого ракурсу.

Ми з'єднуємо країну маршрутом між її найпівнічнішою та найзахіднішою точками.

Всі чекпойнти будуть тільки в найкрасивіших і прогресивних містах!