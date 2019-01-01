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Перший в Україні велосипедний ультрамарафон в мандрівному форматі

На початку серпня Ірпінь прийме перший в Україні велосипедний ультрамарафон в мандрівному форматі «Transukraїne - bikepacking race»



Це приблизно 1500 км мальовничими місцями в яких більшість з нас ніколи не бувала.
Ви побачите Україну абсолютно з іншого ракурсу.
Ми з'єднуємо країну маршрутом між її найпівнічнішою та найзахіднішою точками.
Всі чекпойнти будуть тільки в найкрасивіших і прогресивних містах!



Реєстрація тут: www.transukrainerace.com
Фейсбук тут:
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www.facebook.com/adventure >>


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www.bucha.com.ua
 Transukraїne Ірпінь велогонка велодень
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