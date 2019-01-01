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В Ірпені при пожежі будинку врятовано людину

6 липня о 16:35 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 93. До місця виклику було терміново направлено два відділення 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.


По прибуттю до місця виклику спостерігалося задимлення в приміщеннях житлового будинку. За попередньою інформацією в будинку могли знаходитись люди. В складі ланки ГДЗС рятувальникам вдалось потрапити до задимленого приміщення та знайти власника будинку 1956 р.н. Потерпілого рятувальники евакуювали на чисте повітря.
На гасіння пожежі подано 1 ствол «Б». Локалізовано загорання 16:49, а о 17:01 ліквідовано повністю.
Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 8 чол. особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь
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