Бучанського кота довелося рятувати вогнеборцям

6 липня пронизливе нявчання почули мешканці м. Буча, по вул. Енергетиків, 17. Як виявилось, кіт вилізши на високе дерево, не мав змоги самостійно злізти, про що і сповіщав перехожих.
Небайдужі очевидці викликали рятувальників. Щоб дістати чотирилапого вогнеборці влаштували цілу спецоперацію. За допомогою висувної триколінної драбини, рятувальники дісталися гілки, та врятували наляканого звіра.
Оглянувши домашнього улюбленця рятувальники впевнились, що він не ушкоджений, а на знак подяки чотирилапий дозволив зробити фото на згадку.