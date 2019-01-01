Бучанського кота довелося рятувати вогнеборцям

6 липня пронизливе нявчання почули мешканці м. Буча, по вул. Енергетиків, 17. Як виявилось, кіт вилізши на високе дерево, не мав змоги самостійно злізти, про що і сповіщав перехожих.

Оглянувши домашнього улюбленця рятувальники впевнились, що він не ушкоджений, а на знак подяки чотирилапий дозволив зробити фото на згадку.