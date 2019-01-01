Гостомельський новий парк зєднають з Бучанським

Юрій Прилипко, Гостомельський селищний голова повідомив на своїй сторінці у facebook про початок розробки проєкту парку "Рокач", який стане нввою зоною відпочинку для гостей та мешканців селища.

Парк “Рокач” пролягатиме по узбережжю Рокача від залізничного мосту до вулиці Ватутіна. Це буде ще одна зона відпочинку для гостей та мешканців селища.



За умови успішної співпраці з сусідньою громадою ми в перспективі можемо прокласти пішохідну доріжку до Бучанського парку. Нехай люди насолоджуються дозвіллям”,

– пише Прилипко.

