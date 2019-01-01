2 липня в прямому ефірі ток-шоу на тему: Укрупнення районів Київщини

У четвер, 2 липня, на телеканалі "Погляд" стартує суспільно-політичне ток-шоу "Погляд на головне".
Приєднуйтеся о 20:00.
Сьогодні в ефірі: політичні експерти та представники місцевого самоврядування міст Бучі та Вишгорода.
Ефір ПОГЛЯД он-лайн: www.poglyad.tv/on-line
Чи буде ефективним управління за наявності 6-ти районів замість 25-ти?
У чому можуть виграти, а в чому програти мешканці Київської області.
Прямий ефір. Ведуча - Ольга Ксьонз.
Приєднуйтеся о 20:00.
Тема випуску: Укрупнення районів Київщини
Сьогодні в ефірі: політичні експерти та представники місцевого самоврядування міст Бучі та Вишгорода.
Ефір ПОГЛЯД он-лайн: www.poglyad.tv/on-line
Чи буде ефективним управління за наявності 6-ти районів замість 25-ти?
У чому можуть виграти, а в чому програти мешканці Київської області.
Прямий ефір. Ведуча - Ольга Ксьонз.