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2 липня в прямому ефірі ток-шоу на тему: Укрупнення районів Київщини

У четвер, 2 липня, на телеканалі "Погляд" стартує суспільно-політичне ток-шоу "Погляд на головне".
Приєднуйтеся о 20:00.

Тема випуску: Укрупнення районів Київщини



Сьогодні в ефірі: політичні експерти та представники місцевого самоврядування міст Бучі та Вишгорода.

Ефір ПОГЛЯД он-лайн: www.poglyad.tv/on-line

Чи буде ефективним управління за наявності 6-ти районів замість 25-ти?
У чому можуть виграти, а в чому програти мешканці Київської області.

Прямий ефір. Ведуча - Ольга Ксьонз.

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ІА ПОГЛЯД, 
www.poglyad.tv
 ІА ПОГЛЯД ток-шоу відеосюжет
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