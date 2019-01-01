Вночі в Ірпені горіло авто

2 липня о 03:06 до оперативно-диспетчерської служби 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля «Chevrolet Aveo» за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 3.

На місце події було направлено два відділення 36-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплено передню частину транспортного засобу. На місці негайно було прийнято рішення щодо подачі повітряно-механічної піни через генератор піни ГПС-600.Завдяки злагодженим діям пожежу було локалізовано (о 03:17) та повністю ліквідовано о 03:25.На місці виклику працювало 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.Причину загорання та збитки від пожежі встановлюються.