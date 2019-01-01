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Вночі в Ірпені горіло авто

2 липня о 03:06 до оперативно-диспетчерської служби 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля «Chevrolet Aveo» за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 3.


На місце події було направлено два відділення 36-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплено передню частину транспортного засобу. На місці негайно було прийнято рішення щодо подачі повітряно-механічної піни через генератор піни ГПС-600.
Завдяки злагодженим діям пожежу було локалізовано (о 03:17) та повністю ліквідовано о 03:25.
На місці виклику працювало 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причину загорання та збитки від пожежі встановлюються.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 Ірпінь пожежа
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