Автоматичне призначення пенсії - нова послуга ПФУ

Від 1 липня Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.



Користувач, який не є пенсіонером та який авторизувався на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП:



- заповнює атрибути анкети (заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації; дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);



- додає скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги);



- підписує анкету-заяву КЕП та надсилає її до органу Фонду.

- Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду.- Сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.- Послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).📌За результатами опрацювання анкети - заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою СМС повідомлення, засобами вебпорталу та через мобільний додаток.