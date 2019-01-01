» » » Автоматичне призначення пенсії - нова послуга ПФУ
  • Сьогодні, 07:40
  • 72
  • 0
+aA | -Aa 

Автоматичне призначення пенсії - нова послуга ПФУ

Від 1 липня Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

- Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду.
- Сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.
- Послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Користувач, який не є пенсіонером та який авторизувався на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП:

- заповнює атрибути анкети (заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації; дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);

- додає скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги);

- підписує анкету-заяву КЕП та надсилає її до органу Фонду.


📌За результатами опрацювання анкети - заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою СМС повідомлення, засобами вебпорталу та через мобільний додаток.
0 0

www.pfu.gov.ua 
 пенсійний фонд
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Пенсійний фонд про сервіс: ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА

Пенсійний фонд про сервіс: ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА

УПФУ в місті Буча інформує
Пенсійний фонд: Відкрито пункти обслуговування громадян на території Бородянського району

Пенсійний фонд: Відкрито пункти обслуговування громадян на території Бородянського району

Публічна інформація
Пенсійний фонд: Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Пенсійний фонд: Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Публічна інформація
Інформація для пенсіонерів Донецької та Луганської областей

Інформація для пенсіонерів Донецької та Луганської областей

УПФУ в місті Буча інформує
Запрошуємо скористатись послугами веб-порталу Пенсійного фонду України

Запрошуємо скористатись послугами веб-порталу Пенсійного фонду України

УПФУ в місті Буча інформує
Як підтвердити пільговий стаж, якщо підприємство ліквідовано?

Як підтвердити пільговий стаж, якщо підприємство ліквідовано?

законодавтство
Актуальні питання, з якими звертаються особи, вимушені переселитися з Донецької або Луганської областей

Актуальні питання, з якими звертаються особи, вимушені переселитися з Донецької або Луганської областей

законодавтство
Пенсії громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території

Пенсії громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території

Публічна інформація
Про пенсійне посвідчення

Про пенсійне посвідчення

УПФУ в місті Буча інформує
ПФУ у м.Бучі інформує: Переваги персоніфікації

ПФУ у м.Бучі інформує: Переваги персоніфікації

УПФУ в місті Буча інформує
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.