Вулицями Ворзеля розгулюють лосі (фото)

У Ворзелі, люди помітили двох лосів, які розгулювали вулицями рано вранці. Місцеві жителі повідомляють, що досить часто бачать тут тварин, які "гуляють" одним маршрутом.



"Лосі тут часто переходять дорогу, але поодинці. А цього разу жителі помітили одразу двох. Причому було це рано вранці, коли на проїзній частині було трохи машин", – говорить місцевий житель Павло Коваленко.

"Це дуже незвично для міста, щоб лосі гуляли вулицями. Ці тварини живуть в глибині лісів – живуть там і харчуються рослинністю. Самі по собі лосі – не соціальні тварини. Вони уникають територій, де перебувають люди. Можливо, тварини вийшли з найближчого лісового масиву. А Ворзель, Буча, Тетерів – це території, що оточені лісовими масивами. Найімовірніше лосі просто мігрували в пошуках їжі і в цей час на вулицях не було людей і машин, які могли б їх налякати", – розповів він.

Місцеві наголошують, що лосі ходять одним маршрутом. В даному випадку – це лосиця, яка вигулювала свого малюка.Еколог Олександр Соколенко, вважає, що поява лосів на вулицях Ворзеля – це хороший знак.