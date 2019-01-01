Нова бучанська школа запрошує на роботу

Бучанська початкова школа №9 запрошує на роботу:
- вчитель початкових класів - 7 ставок;
- вчитель іноземної мови - 1 ставка;
- асистент вчителя - 1 ставка;
- вихователь групи продовженого дня - 4 ставки;
- прибиральник службових приміщень - 7 ставок.
Відділ освіти Бучанської міської ради
Сторінка в мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/bo.gov.ua
Телефон: (04597) 49-704
Адреса: місто Буча, вул. Островського, 36а
E-mail: [email protected]
Сторінка в мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/bo.gov.ua
Телефон: (04597) 49-704
Адреса: місто Буча, вул. Островського, 36а
E-mail: [email protected]