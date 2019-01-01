У Бучі відремонтують дороги на 6 мільйонів, а в Гаврилівці на 3 млн

Більше девяти мільйонів для ремонту доріг надійдуть до місцевого бюджету Бучанської міської ОТГ. Це кошти субвенції з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій.
- на «Капітальний ремонт дороги по вул. Михайленка в с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області»
у сумі 3 267 632,00 грн.;
- «Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Інститутська (від вул. Тургенєва до вул. Революції) в м. Буча»
у сумі 3 965 542,00 грн.
- та Капітальний ремонт заїзду до Бучанського НВК "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №2 з вулиці Тургенєва в м. Буча
у сумі 1 932 187,00 грн.
по матеріалам рішень 80 сесії БМР