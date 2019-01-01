Медичний центр матері та дитини побудують в Бучі

На 80 сесії бучанські депутати підтримали проєкт рішення щодо розробки матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 1,62 га, для будівництва медичного центру в межах вулиць Шевченка, Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області».
У медичному центрі надаватиметься консультативна медична допомога для дорослих і дітей, які проживають на території Бучанського району.
Також на базі центру планується відкрити тренінговий центр для обміну досвідом між українськими лікарями та іноземними колегами.
Проєкт центру передбачає 3 поверхи та цокольний для технічних приміщень з підземним паркінгом.
У медичному центрі надаватиметься консультативна медична допомога для дорослих і дітей, які проживають на території Бучанського району.
Також на базі центру планується відкрити тренінговий центр для обміну досвідом між українськими лікарями та іноземними колегами.
Проєкт центру передбачає 3 поверхи та цокольний для технічних приміщень з підземним паркінгом.