Із 1 липня зростає прожитковий мінімум: які зміняться виплати

- загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць — 2 118 грн;

- для дітей віком до 6 років — 1 859 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 років — 2 318 грн;

- для працездатних осіб — 2 197 грн;

- для осіб, які втратили працездатність, — 1 712 грн.

Індексація зарплати

Допомога по безробіттю

Мінімальний розмір аліментів

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку й може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Плата за видачу ліцензії

Які показники лишаються незмінними протягом 2020 року