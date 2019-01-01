Із 1 липня зростає прожитковий мінімум: які зміняться виплати

Розгляньмо, у яких ситуаціях бухгалтеру слід брати до уваги зміну прожиткового мінімуму та які показники змінюються одночасно з ним 01.07.2020 р. вчергове підвищиться однин з основних соціальних стандартів — прожитковий мінімум.
Його розмір встановлений ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік" від 14.11.2019 р. № 294-IX. На період із 01.07.2020 р. по 30.11.2020 р. прожитковий мінімум становитиме:
Своєю чергою, мінімальна зарплата в місячному розмірі — 4 723 грн (у погодинному розмірі — 28,31 грн) — не змінюється впродовж 2020 року. Тому всі похідні від неї величини лишаються в тому ж розмірі, у якому вони визначені станом на 01.01.2020 р.
Аналогічно мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюють в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 6 Закону про оплату праці), тобто на весь 2020 рік його мінімальний рівень — 2 102 грн. Тому зміна з 01.07.2020 р. розміру прожиткового мінімуму не зумовлює обов'язкового підвищення посадових окладів працівників.
Оплату праці індексують в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (абз. 2 п. 4 Порядку № 1078), який упродовж липня - листопада 2020 року становитиме 2 197 грн.
Визначаючи суму індексації враховуємо норми абзаців 3 і 4 п. 5 Порядку № 1078: якщо сума підвищення зарплати більша за суму можливої індексації в місяці підвищення, то нарахування індексації припиняють, якщо менша - визначають індексацію як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення.
Допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абз. 2 ч. 5 ст. 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ).
Отже, упродовж липня — листопада 2020 року її максимальний розмір становитиме: 8 788 грн (2 197 грн х 4).
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може становити менше як 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України).
Тож, упродовж липня — листопада 2020 року така сума становитиме:
- для дітей віком до 6 років — 929,50 грн (1 859 грн х 50%);
- для дітей віком від 6 до 18 років — 1 159,00 грн (2 318 грн х 50%).
Така сума в липні — листопаді 2020 року становитиме:
- для дітей віком до 6 років — 1 859 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років — 2 318 грн.
За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлено законом (ч. 1 ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 р. № 222-VIII).
Таким чином, якщо рішення про видачу ліцензії приймається протягом періоду з 01.07.2020 р. по 30.11.2020 р., то плата за її видачу становитиме 2 197 грн.
Низка показників визначається залежно від розмірів мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму, які встановлено законом станом на 1 січня податкового (звітного) року. Тобто їх розмір фіксується на 01.01.2020 р. і діють вони протягом усього 2020 року.
Тож на весь 2020 рік лишаються незмінними:
- максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;
- мінімальне й максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;
- розмір ЄСВ для підприємців;
- мінімальний рівень оплати праці, а також розміри штрафів за порушення законодавства про працю;
- сума податкової соцпільги, а також граничний розмір доходу, який надає право на неї;
- неоподатковувані суми добових витрат;
- неоподатковуваний розмір подарунків;
- неоподатковувана сума, яку сплачують на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів;
- сума неоподатковуваної благодійної допомоги;
- неоподатковуваний розмір стипендії;
- неоподатковувані виплати чи відшкодування від профспілок;
- неоподатковуваний розмір допомоги на поховання;
- податок на нерухоме майно;
- єдиний податок для платників груп 1 та 2;
- збір за паркування авто;
- транспортний податок;
- туристичний збір;
- судовий збір;
- плата за адмінпослуги й держмито;
- суми прощеного (анульованого) боргу, що не включаються до оподатковуваного доходу фізособи.
Джерело ligazakon.net
Його розмір встановлений ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік" від 14.11.2019 р. № 294-IX. На період із 01.07.2020 р. по 30.11.2020 р. прожитковий мінімум становитиме:
- загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць — 2 118 грн;
- для дітей віком до 6 років — 1 859 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років — 2 318 грн;
- для працездатних осіб — 2 197 грн;
- для осіб, які втратили працездатність, — 1 712 грн.
- для дітей віком до 6 років — 1 859 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років — 2 318 грн;
- для працездатних осіб — 2 197 грн;
- для осіб, які втратили працездатність, — 1 712 грн.
Своєю чергою, мінімальна зарплата в місячному розмірі — 4 723 грн (у погодинному розмірі — 28,31 грн) — не змінюється впродовж 2020 року. Тому всі похідні від неї величини лишаються в тому ж розмірі, у якому вони визначені станом на 01.01.2020 р.
Аналогічно мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюють в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 6 Закону про оплату праці), тобто на весь 2020 рік його мінімальний рівень — 2 102 грн. Тому зміна з 01.07.2020 р. розміру прожиткового мінімуму не зумовлює обов'язкового підвищення посадових окладів працівників.
Індексація зарплати
Оплату праці індексують в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (абз. 2 п. 4 Порядку № 1078), який упродовж липня - листопада 2020 року становитиме 2 197 грн.
Визначаючи суму індексації враховуємо норми абзаців 3 і 4 п. 5 Порядку № 1078: якщо сума підвищення зарплати більша за суму можливої індексації в місяці підвищення, то нарахування індексації припиняють, якщо менша - визначають індексацію як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення.
Допомога по безробіттю
Допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абз. 2 ч. 5 ст. 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ).
Отже, упродовж липня — листопада 2020 року її максимальний розмір становитиме: 8 788 грн (2 197 грн х 4).
Мінімальний розмір аліментів
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може становити менше як 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України).
Тож, упродовж липня — листопада 2020 року така сума становитиме:
- для дітей віком до 6 років — 929,50 грн (1 859 грн х 50%);
- для дітей віком від 6 до 18 років — 1 159,00 грн (2 318 грн х 50%).
Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку й може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.
Така сума в липні — листопаді 2020 року становитиме:
- для дітей віком до 6 років — 1 859 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років — 2 318 грн.
Плата за видачу ліцензії
За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлено законом (ч. 1 ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 р. № 222-VIII).
Таким чином, якщо рішення про видачу ліцензії приймається протягом періоду з 01.07.2020 р. по 30.11.2020 р., то плата за її видачу становитиме 2 197 грн.
Які показники лишаються незмінними протягом 2020 року
Низка показників визначається залежно від розмірів мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму, які встановлено законом станом на 1 січня податкового (звітного) року. Тобто їх розмір фіксується на 01.01.2020 р. і діють вони протягом усього 2020 року.
Тож на весь 2020 рік лишаються незмінними:
- максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;
- мінімальне й максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;
- розмір ЄСВ для підприємців;
- мінімальний рівень оплати праці, а також розміри штрафів за порушення законодавства про працю;
- сума податкової соцпільги, а також граничний розмір доходу, який надає право на неї;
- неоподатковувані суми добових витрат;
- неоподатковуваний розмір подарунків;
- неоподатковувана сума, яку сплачують на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів;
- сума неоподатковуваної благодійної допомоги;
- неоподатковуваний розмір стипендії;
- неоподатковувані виплати чи відшкодування від профспілок;
- неоподатковуваний розмір допомоги на поховання;
- податок на нерухоме майно;
- єдиний податок для платників груп 1 та 2;
- збір за паркування авто;
- транспортний податок;
- туристичний збір;
- судовий збір;
- плата за адмінпослуги й держмито;
- суми прощеного (анульованого) боргу, що не включаються до оподатковуваного доходу фізособи.
Джерело ligazakon.net